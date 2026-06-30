Projektingenjör inom kommunikation
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2026-06-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Motiveras du av att arbeta i en dynamisk miljö där du får göra verklig skillnad? Då kan det här vara rollen för dig. Här får du arbeta med komplexa kommunikationsutmaningar för att skapa förutsättningar för genomförandet. Vi söker dig som är initiativrik, strukturerad och trivs med att ta eget ansvar. .Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
I rollen som projektingenjör inom kommunikation blir du en nyckelperson i ett utmanande samhällsbyggnadsprojekt. Du ingår i en projektledningsorganisation där du arbetar nära verksamheten för att identifiera strategiska kommunikationsbehov och möjligheter.
Du erbjuds Vi erbjuder en central roll i ett betydelsefullt projekt där du får arbeta med varierande uppgifter i en professionell miljö som värdesätter samarbete och drivkraft.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att stötta den löpande verksamheten genom att planera, producera och leverera beslutade kommunikationsaktiviteter som stärker förtroendet och förståelsen.
Producera material för interna och externa kanaler
Skapa tryckta och digitala utskick samt presentationsmaterial
Planera och genomföra evenemang såsom samråd och informationsmöten
Producera innehåll i form av foto och film
Stötta vid pressaktiviteter och studiebesök
Bevaka och besvara inkommande synpunkter från allmänheten
Hantera löpande kommunikativa utmaningar och möjligheter i projektet
Vi söker dig som
Har högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller liknande.
Har 3 års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Har kunskap om digital kommunikation och sociala medier
Har kunskap om varumärkesbyggnad
Har goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Har goda kunskaper i redigeringsverktyg och webbpubliceringsverktyg
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av planering, produktion, genomförande och uppföljning av kommunikation
Erfarenhet av att skriva och målgruppsanpassa innehåll i olika kanaler
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B5A53R". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9986013