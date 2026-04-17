Projektingenjör Byggbröderna i Falkenberg AB
Projektingenjör - Byggbröderna i Falkenberg AB
Vill du bygga din karriär från grunden - bokstavligen?
Byggbröderna i Falkenberg söker en projektingenjör som vill vara mitt i produktionen, inte bakom ett skrivbord. Hos oss arbetar du nära erfarna projektledare och arbetsledare i riktiga bygg- och anläggningsprojekt, från dag ett.
Vad du kommer att göra
Du är ett operativt stöd i pågående projekt och tillbringar större delen av din tid ute på byggarbetsplatsen. Det innebär bland annat att:
• Stödja projektledning och arbetsledning i det dagliga arbetet
• Samordna möten med beställare, byggledning och entreprenörer
• Följa upp produktion, tidplan och avvikelser
• Hantera dokumentation och rapportering i projektsystem
• Medverka vid inköp och beställningar
Vem vi söker
Du har en eftergymnasial utbildning inom bygg, anläggning, samhällsbyggnad eller projektledning, och gärna någon erfarenhet från projektledning, arbetsledning eller projektering. Du kommunicerar obehindrat på engelska, har B-körkort och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Det viktigaste är att du är självgående, tar ansvar och vill lära dig.
Om Byggbröderna
Vi är ett lokalt byggföretag i Halland med lång erfarenhet inom bygg, mark och betong. Med cirka 40 medarbetare och full kontroll över hela processen - från grundarbete till färdigt resultat - erbjuder vi korta beslutsvägar och ett nära samarbete i varje projekt. Läs mer på byggbroderna.com
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jak@byggbroderna.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggbröderna i Falkenberg AB
(org.nr 556684-2919)
Kabelvägen 15 (visa karta
)
311 50 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9860068