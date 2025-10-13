Projektingenjör Bredband
2025-10-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Umeå Energi AB
Bli en del av Umeås framtid - vi söker en projektingenjör för bredband!
Vi är ett energi- och kommunikationsbolag som ägs av Umeå kommun och alla som bor här. Med trygga och tillgängliga lösningar ser vi till att ett växande Umeå alltid är uppvärmt, upplyst och uppkopplat. Genom att sprida kunskap, driva samhällsprojekt och stötta ett levande föreningsliv är vi med och formar framtiden.
Din roll i vårt team
Som Projektingenjör Bredband hos oss kommer du att:
Projektera och bereda bredbandsprojekt - från kundanslutningar till investeringar och underhåll.
Möta kunder och samarbetspartners ute i fält och på kontoret, och skapa lösningar som gör skillnad för Umeåborna.
Samordna interna och externa resurser för att säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet i våra projekt.
Hos oss på Umeå Energi är det lagarbete som gör skillnad - på riktigt. I team Distribution Bredband arbetar vi tillsammans för att utveckla och leverera framtidens kommunikationslösningar till hela Umeå. Vi sätter alltid Umeå i första rummet, och det märks i hur vi samarbetar, stöttar varandra och delar kunskap. Du kommer att få verktygen för att lyckas i rollen.
Du kommer in i ett team med ett inkluderande klimat där idéer välkomnas och där du får vara med och påverka - både i projekten och i hur vi utvecklar vår verksamhet. Vi tror på att ha roligt på jobbet, samtidigt som vi tar ansvar för att leverera med kvalitet och omtanke. Här firar vi framgångar tillsammans och bygger en arbetsvardag där både människor och idéer får växa.
För att lyckas i rollen behöver du:
Treårigt gymnasium och gärna med teknisk inriktning eller intresse för området
B-körkort manuell
Förmåga att ta ansvar, planera och organisera.
Kunna arbeta självständigt och ta affärsmässigt ansvar för att slutföra dina projekt som du äger.
God samarbetsförmåga och vilja att utvecklas.
Initiativkraft och förmåga att bidra till förbättringsarbete.
Förståelse för arbetsmiljöfrågor och projektuppföljning.
Det är ett plus om du också har:
Eftergymnasial utbildning inom teknik eller projektledning.
Erfarenhet av projektering och byggnation av fiberoptiska nät.
Kunskap om Robust Fiber.
Erfarenhet av entreprenadjuridik och att leda entreprenadarbeten.
Hos oss får du mer än ett jobb
En arbetsplats där vi bryr oss om varandra och om Umeåborna
Möjlighet att utvecklas och göra skillnad - på riktigt
Förmåner som gör vardagen lite enklare
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på jobb.umeaenergi.se
Ansök senast
Intervjuer sker löpande. Har du frågor? Hör av dig till rekryterande chef Malin Karlsson 070- 6553324, alternativt leveransledare Johan Sjöblom 070-6550432
Som samhällsviktig verksamhet är det viktigt för oss med en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare samt att våra tillgångar och information är skyddade. Som ett led i vårt systematiska säkerhetsarbete genomför vi därför en bakgrundskontroll på slutkandidaten för den här tjänsten. Några av våra roller kräver säkerhetsprövning, om det är aktuellt för tjänsten du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
Vi ser fram emot att höra från dig! Välkommen till oss!
