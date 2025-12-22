Projektingenjör
Roi Rekrytering Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Enköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Enköping
2025-12-22
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Enköping
, Västerås
, Uppsala
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en internationell miljö och bidra till framgångsrika kundprojekt? Vi söker en driven och tekniskt kunnig projektingenjör som vill bli en del av vårt team på ZIEHL-ABEGG.
Om rollen
I rollen som projektingenjör ger du teknisk support till kunder på den svenska och norska marknaden samt till vår säljorganisation. Du fungerar som en viktig länk mellan kund, säljare och moderbolaget i Tyskland och säkerställer ett effektivt informationsflöde genom hela projektet. Arbetet innebär att du bearbetar kundförfrågningar och tar fram tekniska och kommersiella offerter anpassade efter kundens behov. Du följer kundprojekten från första förfrågan till slutförande och bidrar aktivt till att projekten genomförs med hög kvalitet och enligt överenskomna mål.
Vem du är?
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom maskinteknik eller elektroteknik, alternativt erfarenhet av att driva tekniska kundprojekt inom industrin. Du är kundorienterad, lösningsfokuserad och trivs med att ta ansvar i en roll där samarbete är centralt. Du har en god kommunikativ förmåga och är skicklig på att bygga långsiktiga relationer, både internt och externt. Erfarenhet av motor-, fläkt- eller ventilationsteknik är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du även behärska engelska väl, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
En mångsidig, flexibel roll med stort ansvar och utvecklingsmöjligheter.
Ett internationellt arbetsklimat och nära kontakt med kollegor i Tyskland.
Ett dynamiskt team som värdesätter samarbete och innovation.
Ett positivt arbetsklimat där hälsa och välmående prioriteras.
Om ZIEHL-ABEGG
ZIEHL-ABEGG är ett ledande företag inom fläkt- och ventilationssystem. Vi utvecklar skräddarsydda tekniska lösningar i nära samarbete med våra kunder. Nu söker vi en projektingenjör som kan stödja kundprojekt och bidra med tekniska och kommersiella lösningar för att säkerställa projektens framgång.Publiceringsdatum2025-12-22Så ansöker du
Varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret, vi tar inte emot någon ansökan via e-post. Urval kommer ske löpande men sista ansökningsdag är 14 januari 2026. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Henric Johansson, henric.johansson@ziehl-abegg.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
Ziehl-Abegg Sverige AB Jobbnummer
9658980