Projektingengjör Gata/va
Gislaveds kommun / Byggjobb / Gislaved Visa alla byggjobb i Gislaved
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Är du en strukturerad och driven person som trivs med många kontaktytor och ett högt tempo? Vill du utvecklas och bidra i en roll där dina insatser gör skillnad i människors vardag? Då kan det här vara tjänsten för dig!Dina arbetsuppgifter
Som projektingenjör inom GATA/VA hos Gislaveds kommun ansvarar du för att driva mindre anläggningsprojekt, samt svarar för projektering, ritning, kalkyl och deltar i planarbete. Du kan även bli delaktig i större anläggningsprojekt som stöd till huvudprojektledare.
Arbetet sker i nära samverkan med både interna kollegor och externa parter. Du rapporterar till enhetschef eller avdelningschef.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom bygg- eller anläggningsteknik, eller annan likvärdig utbildning.
• Vana att arbeta med Civil 3D.
• Förmåga att sätta dig in i tekniskt material och återge det tydligt för andra.
• B-körkort (tjänsten innebär resor inom kommunen).
Meriterande
Det är en fördel om du har:
• Erfarenhet av att agera som offentlig beställare och god kännedom om LOU.
• Tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet från arbete ute i fält.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
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332 30 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelning för projekt och genomförande, Enhet projektgenomförande Kontakt
Facklig företrädare nås via kontaktcenter 0371-81000 Jobbnummer
10005829