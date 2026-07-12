Projekteringssamordnare / Byggledare
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2026-07-12
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Projekteringssamordnare / Byggledare Hus till ett spännande uppdrag inom Västlänken – Projekt Korsvägen. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av husbyggnation, projekteringsledning och byggledning samt trivs med att arbeta i stora projekt där samordning, kvalitet och säkerhet står i fokus.
Som Projekteringssamordnare och Byggledare Hus ansvarar du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en säker, effektiv och kvalitativ byggnation. Du driver projekteringen av stationens husdelar, samordnar olika aktörer och fungerar som ett viktigt stöd till projektledningen genom hela projektets genomförande.
Du kommer huvudsakligen att arbeta inom Projekt Korsvägen i Västlänken, men kan även vid behov stötta andra projekt inom Västlänken och Projekt Olskroken.Publiceringsdatum2026-07-12Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och samordna projekteringsarbetet inom husbyggnad.
Skapa förutsättningar för ett säkert och effektivt genomförande av projektet.
Styra och följa upp teknikkonsulternas arbete avseende tid, kostnad, kvalitet och innehåll.
Samordna projektets intressenter, bland annat Göteborgs Stad och Västtrafik.
Fungera som stöd till projektledningen i projekteringsfrågor.
Planera och leda projekteringsmöten.
Säkerställa att myndighetskrav, lagkrav och arbetsmiljökrav följs.
Arbeta aktivt med riskhantering och förebyggande åtgärder.
Samverka med installationssamordnare, arkitekter och övriga teknikområden.
Granska bygghandlingar och tekniska handlingar.
Delta i miljö- och arbetsmiljöronder.
Hantera entreprenörens avvikelser och ÄTA-arbeten.
Säkerställa att kvalitets- och kontrollokumentation upprättas.
Följa upp entreprenörens tidsplaner och leveranser.
Kontrollera tillstånd, exempelvis TA-planer och bygglov.
Granska fakturor och följa upp entreprenadkostnader.
Dokumentera syner och delta vid besiktningar.
Vi söker dig som har
Obligatoriska kvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet som projekteringsledare eller motsvarande roll inom husbyggnad.
Minst 4 års erfarenhet som byggledare eller motsvarande roll inom husbyggnad.
Minst 4 års erfarenhet av byggnation av publika lokaler i rollen som projekteringsledare, byggledare eller likvärdig befattning.
Minst 2 års erfarenhet från större husbyggnadsprojekt med entreprenadsumma över 300 miljoner kronor.
Minst 1 års erfarenhet från projekt i storstadsmiljö.
Erfarenhet från både utförandeentreprenader och totalentreprenader.
Erfarenhet från minst tre uppdrag med goda kunskaper inom Plan- och bygglagen (PBL) samt erfarenhet av myndighetsprocesser och tillståndshantering, motsvarande kompetens för Kontrollansvarig (KA).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt driv. Du har lätt för att samarbeta med olika intressenter, tar ansvar för dina leveranser och är van att arbeta i komplexa projekt med höga krav på kvalitet, säkerhet och samordning.Så ansöker du
Är du den vi söker?
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan. Skicka ditt CV, relevanta referensuppdrag samt eventuella certifikat och intyg som styrker att du uppfyller kvalifikationskraven.
Skicka din ansökan till info@etoile-nordique.com
och märk "Projekteringssamordnare / Byggledare" i ämnesraden.
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: info@etoile-nordique.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique Kommanditbolag
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Etoile Nordique KB Jobbnummer
10000387