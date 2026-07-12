Projekterings- och Produktionsledare
Etoile Nordique Kommanditbolag / Byggjobb / Sundbyberg Visa alla byggjobb i Sundbyberg
2026-07-12
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Projekterings- och Produktionsledare för ett omfattande järnvägsprojekt. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av projektering och produktion av stationsbyggnader för järnvägstrafik och som trivs i en ledande roll med många kontaktytor.
Som Projekterings- och Produktionsledare ansvarar du för att leda, samordna och följa upp projekterings- och produktionsarbetet inom stationsbyggnader och stationsmiljöer. Du arbetar nära projekt- och projekteringsledning och säkerställer att projektet genomförs säkert, effektivt och med hög kvalitet.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och styra projekterings- och produktionsarbetet för stationsbyggnader och stationsmiljöer.
Säkerställa att anläggningen blir säker, byggbar och driftsäker.
Granska och följa upp projekterande konsulters arbete.
Ansvara för framtagning av förvaltningsdokumentation inför överlämning till förvaltning.
Delta i upphandlingsstrategier samt upphandling av entreprenader och produktionskontrakt.
Identifiera och samordna tekniska och organisatoriska gränssnitt.
Rapportera projektets status avseende tid, kostnad, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och risk.
Upprätta kalkyler, budgetar och prognoser.
Leda arbetet med revidering av bygghandlingar samt ta fram analyser, PM och utredningar.
Ansvara för riskhantering och uppföljning.
Säkerställa dokumentation av entreprenörernas egenkontroller.
Biträda projektledaren i det dagliga projektarbetet.
Samverka med entreprenörer, konsulter och övriga projektorganisationer.
Delta i och leda interna samt externa projektmöten.
Vi söker dig som har
Obligatoriska krav
Civilingenjörsexamen eller motsvarande utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst 8 års erfarenhet från stora infrastrukturprojekt med en projektbudget över 300 MSEK i roller såsom projekteringsledare, byggledare eller projektledare hos beställarorganisation.
Minst 3 års erfarenhet av projektering av stationsbyggnader för järnvägstrafik (ej tunnelbana eller spårväg) i rollen som projekteringsledare eller motsvarande samordnande funktion.
Minst 3 års erfarenhet av produktion/byggnation av stationsbyggnader för järnvägstrafik (ej tunnelbana eller spårväg) som projektledare, platschef eller samordnande byggledare.
Dokumenterad kunskap om AB 04, ABT 06 och ABK 09.
Dokumenterade kunskaper i AMA.
Erfarenhet av byggherrens arbetsmiljöansvar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Giltig Skydds- och Säkerhetsutbildning (SoS).
Erfarenhet av arbete inom BAS-P och BAS-U samt giltigt utbildningsbevis.
B-körkort.
Meriterande
Vi ser gärna att du är en trygg ledare med god samarbetsförmåga och vana att arbeta i komplexa projekt med många intressenter. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att driva projekt framåt mot uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-07-12Så ansöker du
Skicka in din ansökan till info@etoile-nordique.com
tillsammans med:
CV
Intyg för SoS-utbildning
BAS-P/BAS-U-utbildningsbevis
Eventuella övriga certifikat
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: info@etoile-nordique.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique Kommanditbolag
172 67 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Etoile Nordique KB Jobbnummer
10000380