Projektcontroller till Balticgruppen
2026-02-18
Balticgruppen är en framsynt samhällsutvecklare som arbetar kunskapsdrivet för det bästa Umeå, med en tydlig vision: att utveckla attraktiva miljöer att älska. Vi tror på kraften i människor, möten och att arbeta tillsammans, för att skapa åtråvärda platser. Därför bär varje byggnad, stråk och kvarter på en tanke. Idéen att skapa något större än själva platsen, något som får människor att mötas, trivas och växa.
Läs gärna mer om oss på www.balticgruppen.se
Balticgruppen söker dig som vill arbeta i en miljö som sjuder av kreativitet och nytänkande, med en stor laganda och arbetsglädje. Är du en nyfiken, driven och socialt säker ekonom med intresse för fastighetsprojekt och därmed utvecklingen av Umeå? Hos oss får du en spännande och utvecklande nyckelroll i ett dynamiskt och framgångsrikt företag med ett starkt varumärke och korta beslutsvägar. Balticgruppen vill att Umeå ska vara en attraktiv plats att verka, leva och bo i. Visst vill du utveckla framtidens Umeå tillsammans med oss?
Ditt nya jobb
Vi driver en mängd projekt i Umeå, såväl nybyggnation som hyresgästanpassningar. Som projektcontroller blir ditt huvuduppdrag att stötta och följa upp vår byggprojektverksamhet. Arbetet innebär bland annat att ta fram beslutsstöd, bistå med analyser, arbeta med löpande uppföljning samt stötta med rapporteringen av projektkostnader.
Som projektcontroller får du en social roll med många kontaktytor, främst internt men även externt. Du är en viktig del i budget- och prognosprocessen där du stöttar verksamheten och även ansvarar för vissa delar av utförandet. Du ansvarar även för vårt interna system för projektstyrning och för att utveckla rutiner, arbetssätt och processer. Här finns goda möjligheter att påverka och forma rollen över tid.
Du tillhör vår ekonomiavdelning och arbetar nära byggprojektchef och projektledare i det dagliga arbetet.
Din profil
Vi tror att du har erfarenhet från en liknande roll; som projektcontroller eller redovisningsekonom, samt en utbildning inom ekonomi på akademisk eller YH-nivå. Erfarenhet från fastighets- bygg- eller entreprenadbranschen och/eller projektbaserad verksamhet ser vi som meriterande.
Som projektcontroller är du en viktig stödfunktion till verksamheten och du behöver därför ha lätt att interagera med andra, lyssna men också vara duktig på att förklara ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt. Du är stark på analys och strukturerad i ditt arbete. För att lyckas i rollen behöver du även ha ett tydligt verksamhetsperspektiv och en förmåga att sätta dig in i och förstå vad som driver resultat i våra olika projekt. Du drivs av att bidra till att andra lyckas och att ständigt förbättra både ditt arbete och hur vi arbetar med uppföljning av byggprojekt inom Balticgruppen.
För att vi alla ska trivas med varandra är det viktigt att du är självgående och tar stort eget ansvar. Du delar våra värderingar och är därmed handlingskraftig, engagerad och professionell.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund på tfn: 070-277 71 77. Ansök senast den 8/3 via länken.
