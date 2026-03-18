Projektcontroller fokus på styrning, analys och IT-drift
Vi söker nu en erfaren Projektcontroller som vill ta en central roll i att bygga upp och utveckla styrning, uppföljning och analys inom en komplex IT-verksamhet. Uppdraget passar dig som kombinerar djup analytisk förmåga med förståelse för IT-drift och verksamhetsstyrning.
Om uppdraget
I detta uppdrag ansvarar du för att etablera en strukturerad och datadriven uppföljningsmodell för en teknisk tjänsteorganisation. Du kommer att arbeta nära både verksamhet och ekonomi för att säkerställa transparens, kontroll och kontinuerlig förbättring av IT-leveransen.
En central del av rollen är att bygga upp arbetssätt, KPI-strukturer och analysförmåga som möjliggör faktabaserade beslut och effektiv styrning.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Etablera och utveckla strukturer för verksamhetsuppföljning baserat på ramverk som IT4IT
Samla in, kvalitetssäkra och strukturera data från IT-verksamheten
Genomföra prognoser, trendanalyser och scenarioanalyser
Ta fram beslutsunderlag för styrning och utveckling av IT-förmågor
Följa upp kostnader, budget, utfall och resursförbrukning i nära samarbete med ekonomicontroller
Definiera mål kopplat till drift, stabilitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet
Etablera och följa upp KPI:er inom exempelvis:
Systemtillgänglighet och SLA
Incidenthantering och MTTR
Ärendehantering och backlog
Förändringshantering (change success rate)
Kostnad och resursutnyttjande
Bygga och visualisera dashboards i relevanta verktyg (t.ex. ServiceNow, Jira, Grafana, BI-verktyg)
Driva och strukturera uppföljningsmöten (dagliga, veckovisa, månadsvisa)
Arbeta med kontinuerliga förbättringar såsom rotorsaksanalyser, automatisering och kapacitetsplaneringKvalifikationer
Minst 8 års erfarenhet som projektcontroller, dataanalytiker eller ledande roll inom IT-drift
Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsstyrning inom IT-driftorganisation
God förståelse för IT:s kärnprocesser: utveckling, drift och förvaltning
Erfarenhet av att hantera stora datamängder och genomföra avancerad analys
Förmåga att omsätta data till konkreta insikter och styrningsunderlag
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor eller myndighetDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Analytisk med stark problemlösningsförmåga
Strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt
Självständig och drivande
En tydlig och pedagogisk kommunikatör
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
