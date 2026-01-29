Projektchef förvaltning till Regionfastigheter
2026-01-29
Om arbetet
Region Halland står inför många år av stora strategiska investeringar i och utveckling av de tre sjukhusområdena i Halland.
Rollen som projektchef förvaltning är en ny roll på Regionfastigheter och innebär att säkerställa att projektet uppnår uppsatta effektmål, att tid- och ekonomisk plan hålls och att säkerställa rätt resurser i rätt tid. På sikt kommer rollen vara en av tre projektchefer som har en central roll i att driva våra utvecklingsprojekt från första idé till beställningen av förstudie och till sist överlämning till ansvarig förvaltare. Inledningsvis kommer rollen tillsättas för Hallands sjukhus Halmstad, därefter på Hallands sjukhus Varberg, för att slutligen etableras på Hallands sjukhus Kungsbacka.
Tjänsten som projektchef förvaltning innebär att du omhändertar och formar verksamhetens lokalbehov i projektprocessens inledande faser. Det betyder i korthet att verksamhetens behov (idé) omformas till lokalprogram för att i förlängningen utkristalliseras i ett rumsprogram och andra handlingar som ligger till grund för en förstudie. I genomförande fasen har projektchef förvaltning en deltagande och stöttande roll för att tillse projektets framfart och leveranser. I processen slutskede godkänner projektchef förvaltning projektavslut och ansvarar för överlämning till verksamhet eller kund. Genom hela projektprocessen är projektchef förvaltning ansvarig för projektets budget och att ekonomin följs upp regelbundet och strukturerat samt att vid behov lyfta beslut om avvikelser till styrgrupp. Som en viktig del i vårt kvalitetsarbete ska uppföljning och erfarenhetsåterföring göras i genomförda och överlämnade projekt.
Du leder projektteamen på ett engagerat, målinriktat och kommunikativt sätt och skapar förutsättningar för att projektet utvecklas hållbart och långsiktigt. Projekten i lokalförsörjningsplanen befinner sig i planeringsfas och beräknas ha byggstart 2027.
I rollen ingår inget personalansvar men du tillser att interna och externa resurser används på rätt sätt och i rätt tid.
Du representerar projekten i interna och, vid behov, externa styrgrupper. Du rapporterar till avdelningschefen förvaltning och ansvarar för att ta fram underlag samt vid behov föredra ärenden för tex nämnder och styrgrupper. Det är viktigt att projektet bedrivs både strukturerat och i en samarbetsinriktad anda, i nära dialog med projektledare, projektgruppen och andra funktioner och verksamheter inom Region Halland.
Placeringsort för tjänsten är Halmstad men resor inom Region Halland kommer att förekomma, varför B-körkort är ett krav för tjänsten.
Om arbetsplatsen
Regionfastigheter är en avdelning inom Regionkontorets ekonomiavdelning. Vi ansvarar först och främst för bygg-, förvaltnings- och hyresfrågor. Det innebär att vi aktivt stödjer regionens verksamhet med ändamålsenliga lokaler, god miljö och anpassad infrastruktur. Vår verksamhet kan också uttryckas i fastigheter och kvadratmeter: vårdcentraler, sjukhus, skolor, tandläkar- och psykiatrimottagningar. Totalt 440 000 kvadratmeter med många och olika byggprojekt och ca 90 inhyrda kontrakt.
Vi söker dig som har en relevant universitets- eller högskoleutbildning, exempelvis som civilingenjör eller högskoleingenjör, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från stora och komplexa stadsutvecklings-, bygg- eller anläggningsprojekt i genomförandeskede eller fleråriga program, och det är meriterande om du dessutom har arbetat i komplexa organisationsstrukturer och teknikintensiva projekt.
Vidare har du:
- Minst tio års erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn.
- Vana av att arbeta som projektledare eller chef i avancerade projektmiljöer.
- Erfarenhet av budgetansvar och verksamhetsansvar.
- God kunskap inom entreprenadjuridik och LOU.
- Erfarenhet av olika upphandlings-, affärs- och genomförandeformer inom samhällsbyggnadssektorn.
- Erfarenhet av etablerade projektmetodiker eller projektverktyg.
- Vana av att sammanställa information och presentera den i olika ledningsforum.
- Erfarenhet av rapportering till styrelser eller politiska organisationer.
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att lyckas som projektchef ser vi att du är kommunikativ, lyhörd och en inspirerande ledare som skapar engagemang och riktning. Du är trygg, analytisk och målmedveten, med förmåga att fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Du bygger snabbt förtroendefulla relationer, samarbetar prestigelöst och trivs med att driva utveckling tillsammans med andra. Med god struktur, gott omdöme och ett stabilt ledarskap har du förmåga att navigera i stora projektmiljöer med många intressenter och höga krav på samordning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
