Projektchef, fastighet
Skellefteå kommun, Support och lokaler / Chefsjobb / Skellefteå Visa alla chefsjobb i Skellefteå
2025-08-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, Support och lokaler i Skellefteå
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en ovanligt stark framtidstro. Här byggs det och planeras som aldrig förr och nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur tar form.
Projektsektionen är en del av Fastighetsavdelningen och ansvarar för att planera, leda och genomföra kommunens byggprojekt - från tidiga skeden till färdigställande. Sektionen består av 28 medarbetare med bred kompetens inom byggprojektledning och arbetar med hela projektkedjan. Verksamheten arbetar för att skapa effektiva, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för kommunens fastighetsbestånd. Arbetsklimatet präglas av samarbete, utvecklingsfokus och en vilja att alltid bli lite bättre - tillsammans. Verksamheten är organiserad med ett delat personalansvar: en projektchef med övergripande ansvar och en enhetschef med särskilt ansvar för underhållsprojekt och den dagliga ledningen av en del av medarbetarna.
Vi söker nu en projektchef som vill vara en drivande kraft i att utveckla och leda verksamheten mot fortsatt framgång i kommunens fastighetsprojekt. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som projektchef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla projektsektionen med fokus på att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i alla projekt. Du fördelar resurser, prioriterar arbetsinsatser och följer upp resultat så att tids- och kostnadsramar hålls. I din roll ingår att stötta och coacha dina medarbetare, främja en positiv arbetsmiljö och skapa förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling.
I rollen kommer du att arbeta nära vår inköpsenhet och är delaktig i arbetet med entreprenadupphandlingar. Du driver också strategiskt utvecklingsarbete och är en viktig länk mellan projektsektionen, övriga delar av fastighetsavdelningen samt interna och externa samarbetspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom exempelvis byggteknik, projektledning, fastighetsförvaltning eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Du har tidigare haft ett helhetsansvar som chef, med ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du är van att leda i vardagen, fatta beslut, följa upp resultat och skapa goda förutsättningar för både team och individ att lyckas.
För att trivas i rollen behöver du ha erfarenhet av bygg- eller fastighetssektorn, kunskap i entreprenadjuridik och vana vid entreprenadupphandlingar. Du har också arbetat med större ekonomiska ramar, inklusive investeringsbudgetar, och har en god förståelse för ekonomiska samband och långsiktiga prioriteringar.
Som person är du strukturerad, stabil och trygg. Du har god samarbetsförmåga, ett analytiskt förhållningssätt och trivs i komplexa sammanhang där du bidrar till lösningar med långsiktigt värde. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har grundläggande kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav.
I din ansökan vill vi att du bifogar ditt CV. Det personliga brevet ersätts av enkätfrågor som vi vill att du besvarar noggrant då dessa är en del av bedömningsunderlaget.
ÖVRIGT
Förvaltningen Support och lokaler har till uppdrag att samordna och utveckla effektivt stöd så att kommunens verksamheter kan fokusera på sina olika huvuduppdrag och ge effektivare service till kommunens invånare. Vi ansvarar för kommunens övergripande samordning och utveckling av tjänster inom områden som måltid, fastighet, personal, ekonomi, inköp, information, kundtjänst och IT.
Läs mer om Skellefteå här:https://skelleftea.se
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271682/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kontakt
HR-partner, inriktning rekrytering
Matilda Ökvist 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9454081