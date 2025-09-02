Projektassistent inom strålningsvetenskap
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst translationell medicin Malmö / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2025-09-02
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Nu söker vi två projektassistenter som vill arbeta med oss inom strålningsvetenskap!
Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik (MSF), Malmö hör till Institutionen för translationell medicin (ITM) vid Medicinska fakulteten och leds av Prof.
Lars E. Olsson. En av forskargrupperna vid avdelningen är Omgivningsradiologi-gruppen, som leds av Prof. Christopher L. Rääf och har fysisk arbetsplats och laboratorier på Diagnostiskt centrum, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Omgivningsradiologi-gruppen har ett tätt samarbete med BAR-gruppen (Biospheric and Anthropogenic Radioactivity) vid Fysiska institutionen, Lund. Omgivningsradiologi-gruppens arbete syftar till att studera joniserande strålning i vår miljö och hur stråldoser till människor och biota kan mätas och beräknas. Läs mer om forskargruppen https://www.msf-malmo.lu.se/research-group/environmental-radiology.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer och arbetarständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Tjänsten består huvudsakligen av teoretiskt arbete som innefattar:
- Egna datorsimuleringar samt tolkning av andra forskares data
- Litteraturstudier över möjliga Gen IV-kärnbränslens nuklidinventarier med avseende på ingående ämnens radiotoxicitet under olika förutsättningar (t.ex. under drift kontra vid haveriutsläpp).
- Identifiera och jämföra de mest radiotoxiska ämnena med befintliga referensvärden inom interndosimetri kopplat till kärnbränslen.
- Drifts- och olycksutsläpp från ett urval av Gen IV-reaktorer ska simuleras/beräknas och jämföras med befintliga stråldosimetriska konsekvensbedömningar för lättvatten-reaktorer
- Utreda vilka interndosimetriska eller radiobiologiska experiment som behöver göras specifikt för Gen IV-kärnbränslen.
- Resultaten av arbetet ska presenteras i en vetenskaplig publikation.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
- Avlagd examen på avancerad nivå inom naturveteskap eller teknik, specifikt inom kärnfysik, omgivningsradiologi, medicinsk strålningsfysik, fysikalisk kemi eller motsvarande, eller
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng
- Grundläggande kunskaper i kärnfysik från kurser på grundnivå eller avancerad nivå
- Erfarenhet av arbete med beräkning eller datorsimulering av kärnreaktioner
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- Dokumenterad erfarenhet av självständigt arbete samt effektivt arbete i en forskargrupp
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper då arbetsuppgifterna kräver att du är systematisk, har god samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete.
Meriterande för anställningen är:
- Goda kunskaper inom reaktorfysik och dosimetri
- Erfarenhet av arbete inom radiokemi eller radiobiologi
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- God förmåga att självständigt följa uppsatta tidplaner och leverera i enlighet med dessaÖvrig information
Anställningen är en särskild visstid med omfattningen 100 procent med tillträde enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla, examensbevis, CV eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)"
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.
