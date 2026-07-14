Projektassistent inom stamcells- och leukemiforskning
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2026-07-14
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Beskrivning av arbetsplatsen
Rundberg Nilssons forskargrupp (https://alexandrarundbergn.wixsite.com/home)
söker en mycket motiverad och ambitiös person med masterexamen inom biomedicin, molekylärbiologi, bioteknik eller annat relevant ämnesområde. Du bör ha ett starkt intresse för hematopoes, cancerbiologi eller cellulära och molekylära sjukdomsmekanismer, samt vilja bidra till en växande forskningsmiljö med höga vetenskapliga ambitioner.
Anställningen är placerad i Rundberg Nilsson-gruppen vid Avdelningen för molekylär medicin och genterapi, Lunds universitet. Gruppens forskning syftar till att förstå de cellulära och molekylära mekanismer som reglerar hematopoetiska stamceller och hur störningar i dessa processer kan bidra till leukemisk transformation. Arbetet kombinerar experimentell stamcellsbiologi med molekylära, genomiska och dataanalytiska metoder, med fokus på stressrespons, stamcellsfunktion och leukemiutveckling.
Som projektassistent blir du en viktig del av en växande forskargrupp där rollen bidrar direkt till att etablera experimentella arbetsflöden, driva pågående projekt framåt och skapa förutsättningar för fortsatt vetenskaplig utveckling. Arbetsplatsen präglas av nära samarbete, vetenskaplig nyfikenhet, noggrannhet och en ambition att skapa en hållbar och inkluderande forskningsmiljö.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med experimentella forskningsprojekt inom hematopoetisk stamcellsbiologi och leukemi. Arbetsuppgifterna kan anpassas efter projektens behov, men omfattar huvudsakligen:
Planering, genomförande, dokumentation och analys av forskningsexperiment.
Arbete med cell- och molekylärbiologiska metoder, exempelvis cellodling, PCR/qPCR, Western blot och flödescytometri.
Arbete med musmodeller, inklusive hantering av biologiskt material, provtagning och organisolering enligt gällande tillstånd och regelverk.
Bearbetning och sammanställning av forskningsdata samt presentation av resultat vid labb- och projektmöten.
Deltagande och presentation i journal clubs, seminarier och andra vetenskapliga aktiviteter. Litteratursökning och inläsning av relevant vetenskaplig litteratur.
Bidrag till ordning, säkerhet och hållbara rutiner i laboratoriet.
Samarbete med övriga medarbetare och externa samarbetspartners vid behov.
Arbetet kräver noggrann dokumentation, förmåga att arbeta självständigt under handledning, god samarbetsförmåga, och vilja att bidra med vetenskapliga idéer och praktiska lösningar.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Masterexamen inom biomedicin, molekylärbiologi, bioteknik eller annat relevant ämnesområde.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Dokumenterad erfarenhet av praktiskt laboratoriearbete inom cellbiologi, molekylärbiologi, hematologi, cancerbiologi eller närliggande område (minst 60 ECTS credits eller 40 heltidveckor).
Erfarenhet av att planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete på ett noggrant och strukturerat sätt.
Praktisk erfarenhet inom flödescytometri, cellkultur, PCR/qPCR, och Western blot.
Behörighet/utbildning för försöksdjursarbete, exempelvis LAS-certifiering eller motsvarande.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av arbete med mus- eller humanbaserade hematopoetiska celler, benmärg, blod eller andra relevanta vävnader.
Erfarenhet av flow-assisted cell sorting (FACS).
Erfarenhet av bioinformatik, grundläggande programmering eller analys av större biologiska datamängder.
Erfarenhet av genetiska modifieringsmetoder (såsom CRISPR, lentivirus, etc).
Erfarenhet av masspektrometri eller andra omics-baserade metoder.
Tidigare publikationer, examensarbete eller annan forskningsmeritering inom relevant ämnesområde.
Intresse/aspiration av en lång karriär inom akademin.Övrig information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid enligt SÄVA på 6 månader med start from
2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker online och/eller i våra lokaler på BMC, Lunds universitet. AI-verktyg får inte användas som hjälpmedel.
Så här söker du
Anställningen söks via Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla:
Personligt brev med motivering till ditt intresse och hur anställningen matchar dina erfarenheter och framtida mål.
CV, inklusive lista över eventuella publikationer.
Examensbevis
Dokumentation för behörighet/utbildning inom djurförsöksarbetet.
Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
Övriga handlingar du önskar åberopa.
Urvalet baseras på en samlad bedömning av utbildning, relevant erfarenhet, vetenskaplig mognad, personlig lämplighet och förmåga att bidra till forskargruppens projekt och arbetsmiljö.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 19 (visa karta
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223 62 LUND Arbetsplats
Lund University Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
10002664