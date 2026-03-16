Projektassistent inom Reassessing Aristotelian Science (RAS)
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Filosofiska institutionen är fördelade mellan praktisk och teoretisk filosofi samt kognitionsvetenskap.
Teoretisk filosofi har tre huvudsakliga forskningsinriktningar: 1) Filosofi, kognition och kommunikation, och deras historia. 2) Kunskap och informationskvalitet, och deras historia. 3) Vetenskapens metafysik och dess historia.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att vi erbjuder särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Reassessing Aristotelian Science (RAS) är ett WAF-finansierat projekt (tom 2027-12-31) om Aristoteles vetenskapsfilosofi under medeltiden ur ett socio-epistemiskt perspektiv. Projektets PI är Ana María Mora-Márquez.
Utlysningen gäller en projektassistent inom projektet.
Anställningens innehavare ska vara behjälplig vid bedrivandet av forskning inom medeltida vetenskapsfilosofi som är relevant i förhållande till projektet Reassessing Aristotelian Science samt sträva efter att i samverkan med institutionens övriga medarbetare vidareutveckla forskningsmiljön.
Dokumenterad förmåga att tala och skriva akademisk engelska. Dokumenterad förmåga att läsa latin. Dokumenterad erfarenhet med forskning inom medeltida filosofi.
Krav för anställningen är:
- Minst Masterexamen inom teoretisk filosofi.
- God förmåga att utveckla forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
- Goda kunskaper inom medeltida filosofi.
Meriterande för anställningen är:
Främst kommer den sökande i fråga som avlagt en masterexamen högst tre år före sista ansökningsdag Kunskaper och erfarenheter inom medeltida matematik eller fysik. Utbildning inom filosofins historia med en analytisk riktning. goda erfarenheter av latin.
Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras meriter och potential som projektassistent. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Anställningen är en visstidsanställning på sex månader, 100% med startdatum den 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Filosofiska institutionen
Filosofiska institutionen har cirka 80 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.
