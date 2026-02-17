Projektassistent inom Pollenanalys
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Samhällsvetarjobb / Umeå Visa alla samhällsvetarjobb i Umeå
2026-02-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet i Umeå
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.
Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak.
Nu söker vi en projektassistent för att sköta pollenmätning i norra Sverige. Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Under pollensäsongen mäts pollen med hjälp av Burkardfällor och analyser av prover från ca 5 olika mätstationer mest i norra Sverige. Under pollensäsong arbetar du huvudsakligen vid mikroskop med analys av pollenpreparat. I arbetsuppgifterna ingår tömning av pollenfällan varje vardagsmorgon, samt att ta emot och analysera preparat från övriga mätstationer. Andra arbetsuppgifter vid Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) kan ingå. Kompetenser
Vi söker dig som har högskoleutbildning på masternivå i geologi, paleoekologi, biologi, arkeologi, eller annat för anställningen relevant ämne.
Erfarenhet av hantering av Burkardfälla och analyser av recenta (nutida) pollen för allergiprognos är ett krav liksom mikroskop- och laboratorievana.
Det är ett krav att ha dokumenterad erfarenhet av artbestämning av pollen samt kvalificerad utbildning inom pollenmätning (pollenanalytikerkurs).
Förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på svenska är ett krav.
Flexibilitet när det gäller semestertider behövs då pollensäsongen sträcker sig över sommaren.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker en noggrann och ansvarsfull person med förmåga att arbeta självständigt.
Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med Microsoft Excel är meriterande. Det är också meriterande med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Så ansöker du
Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla:
- Ett personligt brev med beskrivning av kvalifikationer och motivering till varför du är intresserad av anställningen (1-2 sidor)
- CV
- Kopia av examensbevis
Ansökan ska göras via ansökningssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-03-09.
Övrig information
Särskild visstidsanställning, 100% 5 månader. Tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Mätningarna av pollen i Umeå och i norra Sverige ingår i ett landsomfattande nät om ett tjugotal mätstationer och har en av de längsta mätserierna i Sverige. Mätningarna i Umeå bidrar till den långsiktiga miljöövervakningen i landet då den även utgör en viktig dokumentation av regionens pollenflöde och dess eventuella förändring över tid.
Arbetet med pollenanalyser utförs vid Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), som är en forskningsinfrastruktur som bedriver och stödjer uppdragsforskning i samverkan inom kultur- och naturmiljövård. För mer information se https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/mal/.
För mer information kontakta föreståndare för MAL Ivanka Hristova, 090-786 73 34, mailto:ivanka.hristova@umu.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2026/192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
Lars Samuelsson, prefekt 090-7866241,lars.samuelsson@umu.se Jobbnummer
9748441