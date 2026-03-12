Projektassistent inom pediatrik
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-03-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Medicinska fakulteten i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Vi söker nu en projektassistent till pediatrik, institutionen för klinisk vetenskap.
Forskningsprojektet handlar om kronisk undernäring bland barn i Rwanda. Anställningen är tidsbegränsad till tre månader på heltid. Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna handlar om kvalitativ och kvantitativ analys av data samt förberedelse av textmaterial för vetenskaplig redovisning. I arbetet ingår att använda olika analysmetoder och statistiska beräkningsmodeller, inklusive kvalitativ analys. Den anställde förväntas kunna arbeta självständigt med uppgifterna men med handledning. Kompetenser
Vi söker dig som har högskoleexamen inom folkhälsa och epidemiologi eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Projektet omfattar information på engelska och kinyarwanda, varför du bör ha brett kunnande i dessa språk. Kommunikationen inom arbetsgruppen sker på engelska, ser vi att du har god förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Du behöver ha erfarenhet av databashantering, kvalitativ analys, bearbetning av stora datamängder och god vana att använda statistisk programvara, till exempel STATA, R eller SPSS.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och vara inkommen senast 2026-03-31
Varmt välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2026/380". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Jobbnummer
9794832