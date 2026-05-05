Projektassistent i kemiteknik
Lunds Universitet / Kemiingenjörsjobb / Lund Visa alla kemiingenjörsjobb i Lund
2026-05-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för kemiteknik är verksam inom separationsteknik, material- och processteknik och ingår i Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid LTH. Forskningen har stark koppling till Agenda 2030 genom fokus på hållbara, energi- och resurseffektiva processer.
Avdelningen präglas av nära samarbeten med industri och andra forskargrupper, både nationellt och internationellt, samt av en inkluderande och stimulerande arbetsmiljö.
Anställningen är knuten till ett forskningsprojekt inom syntes och analys av biobaserade barriärfilmer, som syftar till att utveckla och demonstrera hållbara barriärfilmer baserade på polysackarider från skogsindustriella restströmmar. Projektet kombinerar kemisk modifiering, membranbaserad separation och materialkarakterisering, och genomförs i nära samarbete med industriella aktörer.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du som anställd får tillgång till förmåner såsom generös semester, tjänstepension och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Läs mer om hur det är att arbeta vid Lunds universitet
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som projektassistent kommer du att arbeta experimentellt med laborativ forskning kopplad till projektet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Kemisk modifiering av polysackarider.
Membranbaserad upprening och processoptimering.
Framställning av biobaserade filmer samt materialkarakterisering.
Analys med metoder såsom LC-MS, FTIR, NMR, HPLC och andra relevanta tekniker.
Sammanställning, bearbetning och presentation av experimentella resultat.
Arbetet bedrivs huvudsakligen i laboratorieskala och sker i nära samarbete med projektledare, övriga forskare inom forskningsmiljön samt industrin.Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Krav för anställningen:
Pågående eller nyligen avslutade akademiska studier inom kemiteknik eller närliggande område.
Dokumenterad vana av laborativt arbete.
God förmåga att arbeta självständigt samt att dokumentera och rapportera resultat.
Meriterande:
Erfarenhet av biopolymerer, polysackaridkemi eller materialkemi.
Erfarenhet av analytiska tekniker såsom LC-MS, FTIR, NMR, HPLC eller membranprocesser.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, särskilt förmåga till noggrant, strukturerat och ansvarsfullt arbete i laboratoriemiljö.Anställningsvillkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning med omfattning 100 %.
Anställningsperiod 2026-06-22 tom 2026-11-30.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av
anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla
examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
SEKO: Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366 Jobbnummer
9892053