Projektansvarig
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2026-06-18
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Vill du ha en nyckelroll i projekt som gör verklig skillnad för människor och platser? Som projektansvarig hos oss får du arbeta brett och sammanhållande med större och mer komplexa projekt inom verksamheten. Du blir den som håller ihop helheten, skapar struktur i komplexa frågor och driver arbetet framåt från inriktning till överlämning. Här får du möjlighet att bidra till hållbara, funktionella och attraktiva miljöer för invånarna i Halmstads kommun. Du får också vara med och utveckla beställarrollen och forma hur vi arbetar med projekt i nära samverkan med verksamheten!Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Som projektansvarig har du ett övergripande ansvar för projekt samt delprojekt och arbetar nära berörda parter för att ta fram projektdirektiv med syfte, effektmål, budget och tidplan. Du håller ihop projekt genom hela processen, godkänner omfattning, innehåll och leverans samt följer upp ekonomi, tidplan och effekt på en övergripande nivå. I rollen ingår också att hantera och rapportera avvikelser samt att säkerställa att projekt avslutas på ett strukturerat sätt och överlämnas till rätt verksamhet. Du företräder beställarsidan tillsammans med projektägare, projektledare och verksamhetsansvariga, bland annat i styrgrupper och interna förbättringsforum. Rollen innebär att du behöver kunna röra dig mellan flera olika perspektiv, skapa samsyn och bidra med ett tydligt projektperspektiv i frågor som rör verksamhetens utveckling. Du deltar även i ledningsgrupp när projektrelaterade frågor behandlas. I uppdraget förväntas du bidra till tydliga och väl förankrade projekt, god ekonomisk kontroll och ett arbetssätt som stärker verksamhetens förmåga att genomföra komplexa projekt på ett hållbart och ändamålsenligt sätt. Målet är att skapa resultat som fungerar över tid och som bidrar till attraktiva miljöer för kommunens invånare.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, teknik eller ekonomi.
Minst två års erfarenhet av projektledning eller projektstyrning där du har ansvarat för större lokal- eller anläggningsprojekt.
Erfarenhet av upphandling och styrning av konsult- och entreprenadtjänster.
Förståelse för samhällsbyggnadsprocessen.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från kommunal sektor.
Erfarenhet som konsult eller entreprenör inom anläggningsområdet.
Erfarenhet av ekonomisk redovisning och uppföljning av projekt, gärna med projektstyrningsverktyg.
Erfarenhet av att genomföra egna utredningar.
Projektledarutbildning, beställarutbildning eller ledarskapsutbildning.
Du trivs i en roll där du får skapa struktur i komplexa uppdrag och få helheten att hänga ihop. Du samlar olika perspektiv, skapar samsyn och driver arbetet framåt på ett tryggt och tydligt sätt. I ditt arbetssätt växlar du mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande och anpassar dig efter vad situationen kräver.
Du bygger förtroende genom ett inkluderande och lyhört förhållningssätt och samarbetar prestigelöst med andra för att nå gemensamma mål. Du tar ansvar för riktning och resultat, håller ihop processer över tid och bidrar med energi och uthållighet. Rollen passar dig som vill arbeta nära verksamheten och har ett tydligt fokus på att nå hela vägen i mål med projekt.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du trygghet och balans i arbetslivet - med kollektivavtal, möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år. Vi erbjuder utöver det bland annat friskvårdsbidrag, gym och hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40, för att du ska må bra och orka i längden.
Övrig information
Under semesterperioden kommer vi svara med lägre frekvens vilket kan innebära något längre svarstider på eventuella frågor under sommaren.
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du går vidare får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och slutligen kandidatmöte med facklig samverkan. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
I den här rekryteringen ersätter urvalsfrågor personligt brev. Det bidrar till en mer inkluderande och effektiv rekryteringsprocess, där dina svar är en viktig del i vårt urval.
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg, parker, skogar, naturområden samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för evenemangssamordning samt idrotts- och fritidsverksamhet för att främja folkhälsan genom att samarbeta med och stödja föreningar.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Fritid Idrott Natur Evenemang (TFF) Kontakt
Anna Björk, Sveriges Ingenjörer anna.bjork2@halmstad.se Jobbnummer
9969324