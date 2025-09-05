Projektanställning Behandlingsassistent Vikariat
2025-09-05
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Finjagården
Finjagården erbjuder småskalig och högspecialiserad behandling för vuxna personer med personlighetsproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression, missbruk, självskadebeteende, ångest, OCD, ätstörning och trauma. Vi utför även psykiatriska utredningar. Med strukturerade behandlingsmetoder som DBT, KBT och PE kompletterad med ett kvalitetssystem, säkerställs dokumenterade behandlingsresultat. Ett kvalitetssystem med uppföljning för såväl klienter, närstående som uppdragsgivare skapar insyn, medverkan och trygghet.
Genom vår nästan 50-åriga erfarenhet kombinerat med evidensbaserade behandlingsmetoder ger oss goda förutsättningar för att uppnå resultat. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med människor som har psykisk ohälsa. Meriterande om man har följande utbildningar: undersköterska, undersköterska med inriktning psykiatri, behandlingsassistent, socialpedagog, beteendevetare, socionom eller annan motsvarande utbildning.
Uppdrag/arbetsuppgifter:
Projektanställning innefattar att man ingår i ett team som arbetar med en klienten i en 1-1 lösning, vilket innebär att man självständigt arbetar med en klient i vardagen. T.ex. ADL, aktiviteter, omvårdnad mm utifrån en genomförandeplan och uppdrag. Handledning och kontakt med terapeut sker kontinuerligt.
Arbetstider är förlagda dag, kväll, helg och sovande jour.
Önskvärt att ha erfarenhet av Högfungerande autismspektrum/Psykiatrisk problematik.
• Är initiativrik och tar initiativ.
• Har en hög social kompetens
• Vi förväntar oss att du möter andra med respekt, förmedlar en känsla av trygghet och är närvarande i varje möte.
• Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt gentemot våra klienter, uppdragsgivare och kollegor.
• Du skiljer på det personliga och det professionella, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till föränderliga omständigheter. Du har förmåga att skapa goda samarbetsrelationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Arbetet kräver att du är ansvarstagande och prestigelös - vi arbetar med klienter som har det svårt, de förtjänar att vi varje dag tar ansvar för att vi gör vårt yttersta för att hjälpa dom att nå sina mål.
• Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter och ser det som en självklarhet att bidra till ett positivt arbetsklimat.
• Har förmåga att arbeta i team - ingen kan allt själv, vi behöver kunna be om hjälp och ta emot hjälp.
• Du har förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet samtidigt som du respekterar fattade beslut.
• Egen känsloreglering - att kunna ta hand om sina egna känslor ger oss ökade förutsättningar att hjälpa andra.
• Vana av dokumentation. Övrig information
Vi söker 1 person för uppdraget med start 2 Oktober. Skicka CV och personligt brev till rekrytering@finjagarden.se
Märk din ansökan med PROJEKTANSTÄLLNING.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Via mail
E-post: rekrytering@finjagarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PROJEKTANSTÄLLNING". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finjagården AB
(org.nr 556405-1950), http://www.finjagarden.se
281 93 FINJA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Finjagården Jobbnummer
