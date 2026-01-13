Projektadministratör SÖKES
Viox Tech AB / Controllerjobb / Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viox Tech AB i Stockholm
Projektadministratör
Vi söker nu en projektadministratör till ett växande bolag som arbetar med projektbaserade tekniska lösningar. Rollen är central för att säkerställa struktur, kvalitet och effektiv uppföljning i pågående projekt.
Som projektadministratör arbetar du nära projektledare och andra interna funktioner och stöttar projekten i det dagliga arbetet. För rätt person finns möjlighet att på sikt ta ett utökat ansvar inom projektledning.

Dina arbetsuppgifter
Administrativt stöd till projekt och projektledare
Planering, dokumentation och uppföljning av projekt
Samordning av information mellan olika intressenter
Hantering av projektunderlag, tidplaner och rapportering
Stöd i förbättring och utveckling av projektprocesserKvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom projektverksamhet
God organisatorisk förmåga och vana att arbeta strukturerat
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande IT-vana (Office-paket eller motsvarande)
Meriterande:
Erfarenhet av projektadministration eller projektledning
Erfarenhet från teknisk eller projektintensiv verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en koordinerande roll, har lätt för att prioritera och vill utvecklas i takt med verksamheten.
Vi erbjuder
En roll i ett bolag i tillväxt
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Ett nära samarbete med engagerade kollegor
Ansökan sker via Arbetsförmedlingen. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: mikaela.krajewski@viox.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viox Tech AB
(org.nr 556964-4270) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9680147