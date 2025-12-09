Projektadministratör / Projektkoordinator
2025-12-09
Din nya roll Nu söker vi dig som vill spela en central roll i ett av branschens mest spännande automatiseringsinitiativ! Som Projektadministratör/Projektkoordinator kommer du att stötta projektledningen i ett omfattande arbete där flera produktionslinor moderniseras och digitaliseras. Du arbetar nära projektgruppen och delprojekten för att säkerställa struktur, kvalitet och ett effektivt genomförande.
I rollen kommer du bland annat att: - Koordinera aktiviteter mellan projektledning, delprojekt och beroende projekt - Ansvara för löpande projektadministration, uppföljning och dokumentation - Bidra i utredningar kopplat till val av nytt IT-system som ska möjliggöra framtida automatiserade produktionsprocesser - Ta fram, sammanställa och kvalitetssäkra beslutsunderlag - Skapa struktur, identifiera risker och underlätta en smidig projektstyrning - Stötta projektledare i leverans, kommunikation och framdrift
FöretagspresentationVår kund är ett av de starkaste varumärkena inom svensk industri och har kunder i över 100 länder. Här kommer du vara en del i att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.
Bra att känna tillUppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: På plats hos kund i Stockholm Lön: Enligt överenskommelse Start: 2026-02-02 Slut: 2026-06-30, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är Vi genomför löpande urval Övrig information: Resor inom Sverige kan förekomma. Säkerhetsprövning och eventuellt krav på särskilt medborgarskap kan bli aktuellt. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
3-7 års erfarenhet av projektadministration i tekniska eller industrinära projekt
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, särskilt inom förändrings- eller automationsprojekt
God förmåga att ta fram och sammanställa beslutsunderlag
Erfarenhet av projektkoordinering i komplexa projektmiljöer
God förståelse för IT-systemens roll i produktions- eller automationsprocesser
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
