Projektadministratör | Brookhaven Instruments AB | Hallstahammar
Lernia Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Hallstahammar Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Hallstahammar
2026-08-04
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Vi söker en noggrann och strukturerad projektadministratör till Brookhaven i Hallstahammar. Rollen passar dig som är van att arbeta administrativt i projektmiljö, säkerställa ordning i projektets dokumentation och vara en central kontaktpunkt för projektets interna och externa intressenter.
Om rollen
Som projektadministratör ansvarar du för att administrera projektets dokumentflöden, stödja projektledare och projektteam i administrativa frågor samt bidra till effektiv projektstyrning. Du kommer hantera projektets administrativa rutiner, uppdatera tidsplaner och följa upp uppgifter för att säkra leveranser enligt plan. Rollen innebär nära samarbete med projektledare, projektmedlemmar, leverantörer och andra avdelningar.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Administrera och uppdatera projektplaner, mötesprotokoll och beslutsdokument
Hantera dokumenthanteringssystemet, säkerställa versionshantering och åtkomsträttigheter
Följa upp projektaktiviteter, rapportera status och eskalera avvikelser till projektledare
Stödja budget- och fakturahantering genom att samla in och granska underlag
Utveckla och upprätthålla mallar, checklistor och rutiner för projektadministration
Om dig
Du är strukturerad, kommunikativ och har förmåga att prioritera flera uppgifter samtidigt. Du trivs med administrativa uppgifter, har ett serviceinriktat förhållningssätt och arbetar noggrant med hög känsla för kvalitet. Du samarbetar väl med olika roller i organisationen och bidrar aktivt till förbättring av arbetsprocesser.
Formell kompetens
Gymnasieexamen
Eftergymnasial utbildning inom administration, projektledning, ekonomi eller motsvarande är meriterande
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete i projekt
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem (gärna MS Project) och verktyg för projektstyrning är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Kunskaper i finska är meriterande
Goda kunskaper i Office-paketet och vana att arbeta med digitala verktyg
Det här erbjuder vi
En ansvarsfull tjänst med möjlighet att arbeta självständigt
Många kontakter och varierade arbetsuppgifter som gör arbetet omväxlande
Ett utvecklande arbete i ett mindre, växande företag med korta beslutsvägar
Ett engagerat team med högt i tak och god sammanhållningOm tjänsten
Anställning är på Brookhaven Instruments AB. Tjänsten är placerad i Hallstahammar och resor i tjänsten kan förekomma. Start enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Mer om oss
Vår ledstjärna är "Our commitment to controlled environment saves lives".
Brookhaven Instruments levererar övervakningssystem, bärbara partikelräknare, mikrobiologiska luftprovtagare, filter-testlösningar, steriliseringsprodukter & tjänster, validerings- & mättjänster. Våra största kunder finns inom Life Science (Läkemedel, Bioteknik, Medicinteknik) och sjukhus, elektronikindustrin samt livsmedelsindustrin. Vi har erbjudit våra tjänster i Norden och de Baltiska länderna sedan 1993. Vårt mål är att vara en nyckelleverantör när det gäller design, installation, validering, utbildning och underhållstjänster. Kunden efterfrågar, vi designar.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, använd ansökningsformuläret nedan och bifoga CV. Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryteringsansvarig via e-post på bemanning.vasteras@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande.
Bakgrundskontroll
Vissa tjänster kan innebära bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen utförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7999174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Hallstahammars kommun (visa karta
)
734 30 HALLSTAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10021382