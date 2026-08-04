Projektadministratör | Brookhaven Instruments AB | Hallstahammar

Lernia Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Hallstahammar
2026-08-04


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Vi söker en noggrann och strukturerad projektadministratör till Brookhaven i Hallstahammar. Rollen passar dig som är van att arbeta administrativt i projektmiljö, säkerställa ordning i projektets dokumentation och vara en central kontaktpunkt för projektets interna och externa intressenter.
Om rollen
Som projektadministratör ansvarar du för att administrera projektets dokumentflöden, stödja projektledare och projektteam i administrativa frågor samt bidra till effektiv projektstyrning. Du kommer hantera projektets administrativa rutiner, uppdatera tidsplaner och följa upp uppgifter för att säkra leveranser enligt plan. Rollen innebär nära samarbete med projektledare, projektmedlemmar, leverantörer och andra avdelningar.

Publiceringsdatum
2026-08-04

Arbetsuppgifter
Administrera och uppdatera projektplaner, mötesprotokoll och beslutsdokument

Hantera dokumenthanteringssystemet, säkerställa versionshantering och åtkomsträttigheter

Följa upp projektaktiviteter, rapportera status och eskalera avvikelser till projektledare

Stödja budget- och fakturahantering genom att samla in och granska underlag

Utveckla och upprätthålla mallar, checklistor och rutiner för projektadministration

Om dig
Du är strukturerad, kommunikativ och har förmåga att prioritera flera uppgifter samtidigt. Du trivs med administrativa uppgifter, har ett serviceinriktat förhållningssätt och arbetar noggrant med hög känsla för kvalitet. Du samarbetar väl med olika roller i organisationen och bidrar aktivt till förbättring av arbetsprocesser.
Formell kompetens

Gymnasieexamen

Eftergymnasial utbildning inom administration, projektledning, ekonomi eller motsvarande är meriterande

Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete i projekt

Erfarenhet av dokumenthanteringssystem (gärna MS Project) och verktyg för projektstyrning är meriterande

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Kunskaper i finska är meriterande

Goda kunskaper i Office-paketet och vana att arbeta med digitala verktyg

Det här erbjuder vi

En ansvarsfull tjänst med möjlighet att arbeta självständigt

Många kontakter och varierade arbetsuppgifter som gör arbetet omväxlande

Ett utvecklande arbete i ett mindre, växande företag med korta beslutsvägar

Ett engagerat team med högt i tak och god sammanhållning

Om tjänsten
Anställning är på Brookhaven Instruments AB. Tjänsten är placerad i Hallstahammar och resor i tjänsten kan förekomma. Start enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Mer om oss
Vår ledstjärna är "Our commitment to controlled environment saves lives".
Brookhaven Instruments levererar övervakningssystem, bärbara partikelräknare, mikrobiologiska luftprovtagare, filter-testlösningar, steriliseringsprodukter & tjänster, validerings- & mättjänster. Våra största kunder finns inom Life Science (Läkemedel, Bioteknik, Medicinteknik) och sjukhus, elektronikindustrin samt livsmedelsindustrin. Vi har erbjudit våra tjänster i Norden och de Baltiska länderna sedan 1993. Vårt mål är att vara en nyckelleverantör när det gäller design, installation, validering, utbildning och underhållstjänster. Kunden efterfrågar, vi designar.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, använd ansökningsformuläret nedan och bifoga CV. Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryteringsansvarig via e-post på bemanning.vasteras@lernia.se. Urval och intervjuer sker löpande.
Bakgrundskontroll
Vissa tjänster kan innebära bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen utförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7999174".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Hallstahammars kommun (visa karta)
734 30  HALLSTAHAMMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
10021382

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