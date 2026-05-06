Projektadministratör/Biträdande projektledare
Vi på Future People söker en projektadministratör till vår kund i Stockholm
Vill du arbeta i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad - och samtidigt vara en del av ett konsultbolag som sätter dig först?
Hos Future People får du inte bara ett uppdrag. Du får en partner i din karriär.
Vi är specialister inom rekrytering och bemanning, och vårt fokus är enkelt: att matcha rätt person med rätt uppdrag och skapa långsiktigt värde för både våra konsulter och kunder. Det är också därför vi är ett av de mest uppskattade konsultbolagen i branschen.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Projektet drivs på uppdrag av fyra svenska regioner och omfattar nyanskaffning av regionala tåg baserat på ett befintligt ramavtal med leverantör. Projektet befinner sig i en intensiv upphandlingsfas där upphandlingsdokumentation nu tas fram.
I rollen kombinerar du kvalificerad projektadministration med operativt stöd till projektledningen. Du får en central funktion i projektets planering, genomförande och uppföljning samt möjlighet att vid behov agera ställföreträdande projektledare.
Rollen innebär även stöd till projektorganisationen inom administration, ekonomi, rapportering och kommunikation.
Arbetsuppgufter:
Administrera och organisera digitala projektytor i SharePoint och Teams
Organisera och kvalitetssäkra upphandlingsdokumentation
Stödja projektledaren i uppdatering av projektplaner, tidplaner, riskmatriser och statusrapporter
Följa upp projektbudget, kostnader och ekonomiska prognoser
Hantera och följa upp fakturaflöden och ekonomisk administration
Ta fram ekonomiska beslutsunderlag, presentationer och rapporter
Koordinera möten samt hantera kallelser, dagordningar och protokoll
Följa upp beslut, aktiviteter och projektmilstolpar
Stödja intern projektkommunikation och informationsspridning
Stödja projektledaren i planering, genomförande och uppföljning av projektaktiviteter
Leda mindre delprojekt eller aktiviteter vid behov
Identifiera risker och föreslå förbättringsåtgärder
Fungera som ställföreträdande projektledare vid behov eller frånvaro
Krav för tjänsten:
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, administration eller projektledning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av projektadministration i komplexa projektmiljöer
Minst 3 års erfarenhet av ekonomihantering och fakturaflöden inom projekt
Minst 3 års arbeta nära projektledare, styrgrupper eller i projektledande funktion
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, särskilt Excel och PowerPoint
Erfarenhet av planeringsverktyg såsom Microsoft Project
God förståelse för projektstyrningsmetodik, exempelvis PMI, IPMA eller liknande
Erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att leda mindre projekt eller delprojekt
Erfarenhet av projektplanering och riskhantering
Erfarenhet av upphandling
Kännedom om järnvägsbranschen
Erfarenhet av Public 360 eller liknande dokument- och ärendehanteringssystem
Varför Future People?
Ett kvalificerat uppdrag hos noggrant utvalda och attraktiva kunder
Trygghet genom hela uppdraget - vi finns med dig hela vägen, inte bara vid start
Professionellt stöd i att ta fram ett slagkraftigt CV som stärker din position på marknaden
Ett dedikerat konsultstöd med tät dialog, feedback och karriärcoachning
Fast grundlön - till skillnad från många i branschen erbjuder vi stabilitet och förutsägbarhet
Möjlighet att bygga ett starkt nätverk och ta nästa steg i din karriär
Konkurrenskraftiga villkor och en ersättning som speglar din kompetens
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år - vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Start: 2026-05-18
Slut: 2026-11-18
Omfattning: 100 %
Möjlighet till förlängning: 6 + 6 + 6 + 6 månader
