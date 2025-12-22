Projektadministratör
2025-12-22
Vill du arbeta med projektadministration i stora och samhällsviktiga infrastrukturprojekt? Är du noggrann, strukturerad och trivs med att skapa ordning och reda? Då är detta rollen för dig!Publiceringsdatum2025-12-22Företaget
Kunden är ett svenskt energiteknikföretag som levererar helhetslösningar för utformning, projektering och dokumentation av elnät - från lokal- och regionnivå till högspänd överföring. De är en växande aktör med specialistkompetens inom projektledning, GIS, markåtkomst, stationer och ställverk. Företaget har verksamhet i ett 20-tal städer och är en viktig del av Sveriges energiomställning.
Om rollen
Som projektadministratör blir du en central del av projektteamet och arbetar nära projektledare i komplexa projekt. Du ansvarar för att skapa struktur och kvalitet i projektens administrativa processer.
Du kommer att:
Samordna, planera och följa upp aktiviteter inom projekt
Administrera interna och externa möten samt skriva protokoll
Hantera dokumentation och säkerställa ordning genom hela projektets livscykel
Skapa och upprätthålla rutiner för rapportering och uppföljning
Arbetet kräver självständighet, noggrannhet och god kommunikationsförmåga. Du blir en viktig länk för att projektet ska löpa smidigt och effektivt.
Vi söker dig som...
Har gymnasieexamen
Har minst 3 års erfarenhet som projekt- eller programadministratör i en stödjande roll
Har erfarenhet av stora anläggnings- eller infrastrukturprojekt
Är van att arbeta enligt rutiner och processer
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har goda kunskaper i MS Office (Word, Excel, PowerPoint)Dina personliga egenskaper
Noggrann, strukturerad, serviceinriktad och flexibel. Du har lätt för att skapa förtroende och trivs med att samarbeta i olika projektgrupper.
Meriterande:
Erfarenhet av offentlig verksamhet
Kunskap i ärende- och dokumenthanteringssystem
Erfarenhet från energibranschen eller liknande projekt
Högskoleutbildning inom relevant område
Erfarenhet av projektverktyg som Antura eller liknande
Du erbjuds
Hos kunden blir du en del av ett företag som spelar en viktig roll i Sveriges energiomställning. Du får arbeta i en spännande miljö med stora projekt och många kontaktytor. Här satsar man på utveckling och erbjuder en kultur där man stöttar varandra.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd hos oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.Anställningsvillkor
Ort: Sundbyberg
Omfattning: Heltid
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Placering: Sundbyberg med möjlighet till visst distansarbete.
Start: Snarast, senast februari 2026
Uppdragets längd: Till och med 2029, med möjlighet till förlängning
Observera: Rollen är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.
Processen
CV-urval
Intervju med Framtiden
Referenser
Säkerhetsprövning med registerkontroll
Intervju med kundföretaget
Beslut Ersättning
