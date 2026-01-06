Projektadministratör - konsultuppdrag via Manpower
Manpower AB / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-01-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Gävle
, Sandviken
, Ockelbo
, Tierp
, Hofors
eller i hela Sverige
Vi söker nu en administratör för ett spännande konsultuppdrag via Manpower. Uppdraget passar dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs i en administrativ roll med många kontaktytor i en internationell projektmiljö.
I rollen ger du administrativt stöd till den projektverksamheten i Norden, med särskilt fokus på boende-, fordons- och samordningsfrågor kopplat till pågående projekt i Gävle.Publiceringsdatum2026-01-06Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
* Ansvara för boendehantering för projektpersonal
* Säkerställa att nya boenden uppfyller företagets krav
* Samordna nyckelutlämning, inflytt och utflytt
* Hantera kontakt med boendeleverantörer vid ärenden och avvikelser
* Koordinera städning, besiktning samt förlängning eller avslut av hyresavtal
Arbeta med administrativ samordning
* Ha löpande dialog med platsadministratörer i regionen
* Uppdatera och kvalitetssäkra Excel-baserade register och uppföljningar
Ansvara för fordonsadministration
* Tilldelning av tjänstebilar och nyckelhantering
* Underhåll av fordonsregister och kostnadsfördelning per projekt
* Kontroll av körkort
* Planering av service, däckbyten och hantering av försäkringsärenden
Utföra övriga administrativa uppgifter vid behov, exempelvis:
* Översättning av dokument och e-post mellan svenska och engelska
* Kontakt och möten med externa leverantörer
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna i projekt- eller verksamhetsstödjande roller
* Är van att arbeta strukturerat och självständigt
* Har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor
* Har mycket goda kunskaper i MS Excel, samt god vana av Outlook och SharePoint
* Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Om uppdraget
* Detta är ett konsultuppdrag via Manpower
* Heltid
* Start enligt överenskommelse
* Uppdragets längd: enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängningSå ansöker du
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan via Manpower!
Om Manpower
Manpower är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi hjälper dagligen människor att hitta rätt jobb och företag att hitta rätt kompetens, inom både privata och offentliga verksamheter. Genom vår breda erfarenhet och lokala närvaro skapar vi hållbara matchningar för framtidens arbetsliv. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "bfd991ff-1511-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Ideal Shala Ideal.Shala@manpower.se Jobbnummer
9670233