Projekt- och upphandlingsadministratör
2025-08-18
Vill du vara en del av ett team som bygger för en hållbar framtid varje dag?
Välkommen till oss!
Ditt uppdrag
Som projekt- och upphandlingsadministratör är du ett administrativt stöd och arbetar mot de två enheterna upphandling och projekt. Upphandlingsenheten arbetar med offentliga upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader samt andra större anförskaffningar som behöver konkurrensutsättas. På projektenheten arbetar projektledare som driver olika typer av projekt såsom bygg- och anläggningsprojekt, IT-projekt eller en reinvestering på något av våra kraftvärmeverk. Enheterna samarbetar och du kommer att bli involverad och delaktig i flera delar.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att ansvara för den publika ramavtalsdatabasen, stödja i förvaltning av våra ramavtal, stöd i upphandlingsprocessen, löpande administration i projekt, projektsystemet, ekonomisk uppföljning samt diariehantering.
Dina kollegor
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som arbetar självständigt, tar ansvar och skapar framgång tillsammans.
Din chef blir Marianne Hammarström. Så här beskriver hon uppdraget:
• Hos oss på Borlänge Energi får du en betydelsefull och rolig roll och du kommer få insikt i vår samhällsviktiga verksamhet och lära känna många olika branscher.
Din kompetens
Vi söker dig som har högskoleförberedande gymnasieutbildning samt flera års relevant yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du har kunskap från arbete med för tjänsten relevanta områden, exempelvis kännedom om upphandlingsregler, samt kunskap i ekonomisk projektuppföljning då det kommer att vara en viktig del i stöd till projektledare och projektbeställare.
Du uppskattar att arbeta med flertalet olika arbetsuppgifter igång samtidigt. Du är driven, noggrann, serviceinriktad och har förmågan att snabbt skifta fokus vid behov. Du är initiativtagande, kreativ och du har en framåtsträvande inställning.
Vår arbetsplats
Som anställd på Borlänge Energi erbjuder vi flera förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning, möjlighet till flexibel arbetstid och distansarbete.
Borlänge Energi ägs av Borlänge kommun. Det innebär att vi arbetar för alla Borlängebor och med hela kommunen. Förutom att utveckla och leverera tjänster och produkter inom energi för boende och företag jobbar vi också mot ett klimatneutralt Borlänge.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämlikhet där medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet tillsammans. Hos oss blir du inte bara anställd, du är en del av ett större uppdrag. Med hållbarhet i varje tanke och handling skapar vi förutsättningar för framtidens Borlänge.
Anställningstyp
Tillsvidareanställning. Vi kommer att tillämpa provanställning på sex månader.
1 november eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 7 september 2025.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se
