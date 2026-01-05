Project Supplier Quality Manager
2026-01-05
En ögonblicksbild av din dag
Bli en del av vårt team som Project Supplier Quality Manager, där du får en central och betydelsefull roll i att kvalitetssäkra våra produkter hos våra systemleverantörer! I denna viktiga roll kommer du att ställas inför komplexa utmaningar inom ett brett segment av produkter och ha möjlighet att göra verklig skillnad i våra kundprojekt. Du kommer att samordna alla aktiviteter relaterade till leverantörskvalitet och arbeta nära ansvarig Project Quality Manager för att utveckla omfattande kvalitetsplaner. Tänk dig att vara i framkant av kvalitetskontroll där du har en betydande påverkan på våra produkter!
Hur Du kommer att påverka
* Fungera som den primära kontakten mellan leverantörer och projektteam, och bygga starka relationer för att förbättra kvalitetsresultaten. Både interna relationer inom Siemens Energy och med våra systemleverantörer.
* Etablera och implementera övervakningsplaner för leverantörer för att effektivt minska projektens risker.
* Bedöma leverantörers förmågor att möta specifika projektkrav och säkerställa att de överensstämmer med kundernas förväntningar. Vi driver projekt i värdens alla hörn och inget projekt är det andra likt, projektkraven kan skilja sig en hel del beroende på lokala regler och krav. Detta kan vara både utmanande och väldigt lärorikt och utvecklande.
* Schemalägga och koordinera inspektionsdatum med leverantörer, vilket underlättar viktiga inspektionspunkter för både kunder och Siemens Energy.
* Samla in, granska och validera dokumentation om leverantörskvalitet, inklusive deklarationer, inspektions- och testplaner samt certifikat.
Vad Du medför
* Vi söker dig som har erfarenhet inom inköpskvalitet, tillverkning eller drift av roterande maskiner, pannor eller processindustri. Har du kunskaper inom svetsning är det också meriterande.
* Tidigare erfarenhet av produktkvalitet och förståelse för Tillverkningsprocesser och/eller projektprocesser är starkt meriterande.
* Erfarenhet av CE-märkning, PED, SS-EN 1090, ISO 3834, LVD eller liknande standarder är meriterande. Det är även en fördel om du har vana att tolka och förstå standarder och kundkrav.
* Du har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, vilket är ett krav för tjänsten. Svenska är starkt meriterande.
* Du har en strukturerad och samarbetsinriktad inställning, trivs i teammiljöer och driver projekt framåt.
Om teamet
Vårt team för Product Supplier Quality Management (PSQM) är ett glatt gäng bestående av 16 medarbetare, ivriga att växa och välkomna ytterligare flera engagerade kollegor. Vi är stolta över vår samarbetsanda, står upp för varandra och tacklar utmaningar tillsammans. Som en del av vårt team kommer du att bidra till en dynamisk miljö som värdesätter innovation och kvalitet, och göra en verklig skillnad i våra projekt.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
