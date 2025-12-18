Project Manager inom IT & Telecom.
2025-12-18
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Cloudwiser är en av Sveriges ledande återförsäljare inom kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer och operatörer erbjuder vi moderna lösningar som gör skillnad.
Vi söker en driven och strukturerad Project Manager som vill ta helhetsansvar för leverans och driftsättning av Cloudwisers tjänster. I rollen arbetar du nära våra kunder och säkerställer att deras behov möts genom välplanerade projekt, effektiva onboardingar och långsiktiga lösningar. Du får en central position i organisationen där du samordnar interna team, kunder och externa leverantörer.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och passar dig som trivs med att arbeta med flera kontaktytor samtidigt. Du har daglig kontakt med kunder och beslutsfattare, du omsätter krav och förväntningar till tydliga projektplaner och genomförbara lösningar. Utöver nya kundprojekt ansvarar du även för löpande projekt och onboardingar för befintliga kunder, exempelvis vid tillägg av integrationer eller utökning av tjänster.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Projektledning: Leda och koordinera projekt för nya och befintliga kunder samt säkerställa leverans enligt tidsplan och krav.
* Kundkontakt och behovsanalys: Ha löpande dialog med kunder, genomföra behovsanalyser och bygga långsiktiga relationer.
* Leverantörssamordning: Vara kontaktperson och samordna externa leverantörer inom projekten.
* Löpande projekt och onboarding: Driva tillägg, integrationer och vidareutveckling för befintliga kunder enligt plan.
* Internt samarbete: Arbeta nära försäljnings- och tekniska team för att säkerställa framdrift och kundnöjdhet.
Cloudwiser erbjuder dig:
* En nyckelroll i ett växande bolag med tydlig framtidsinriktning.
* En arbetsmiljö där ansvar, samarbete och struktur står i fokus.
* Moderna lokaler med goda faciliteter, inklusive gym.
* Flextid och möjlighet till distansarbete vid behov.
* Bonusmodell kopplad till både teamets och individens prestation.
* Tillgång till utbildningar och certifieringar från ledande leverantörer.
Möjlighet att utvecklas och ta ansvar för större och mer komplexa projekt över tid.
Personprofil
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva projekt och som är trygg i att ta ansvar för planering, genomförande och leverans. Du är van att arbeta mot tydliga mål, hålla tempo och ta beslut när det krävs. Med en stark prestations- och tävlingsmentalitet driver du arbetet framåt, ställer krav på både dig själv och andra och ser till att projekt levereras enligt plan - även när flera projekt pågår parallellt.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad, med ett arbetssätt som präglas av disciplin och fokus. Du trivs i lagbaserade miljöer där samarbete, tydliga roller och gemensamma mål är avgörande, men är samtidigt bekväm med att ta ledartröjan och självständigt ta ägarskap för dina projekt. Flera av oss har en bakgrund inom idrott, och därför präglar engagemang, tempo och målfokus vår kultur.
Start: Omgående.
Omfattning: Heltid.
Plats: Stockholm, Täby.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Oscar Backman på Oscar.backman@performiq.se
Välkommen in med din ansökan redan idag!
