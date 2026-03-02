Project manager
Randstad AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-03-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi efetre en projektledare till vår kund i Uppsala!
Du kommer att leda, planera, organisera och koordinera projektaktiviteter för att leverera enligt omfattning, tidsram och budget från början till slut i enlighet med företagets praxis. Säkerställa att projekten uppfyller de erforderliga kvalitets- och EHS-standarderna.
Ansvarsområden
Implementera processer för att uppnå projektledningsmål inom ramen för omfattning, tid, kvalitet och budget för att möta affärsbehov.
Implementera och genomför bästa praxis/mallar för projektledning genom kontinuerligt stöd och lösningar.
Ansvarig för planering och genomförande av kapitalprojekt i enlighet med kundens projektledningsmetodik och tillämpliga standarder.
Ansvarig för projektbudgeten och för att uppnå mål för tilldelade projekt.
Samarbeta med andra program- och projektledare för att granska/revidera efterlevnaden av metoder, budgetar och tidsplan.
Utföra kostnadskontroll och balansera kraven på kvalitet/omfattning/schema/kostnad.
Bedöma projektrisker med projektgruppen, föreslå och följa upp riskreducerande och beredskapsplaner.
Bygg relationer och förstå kunders och viktiga intressenters intressen och problem
Kontakta och påverka andra avdelningar och externa tjänsteleverantörer
Förbereder presentationer och koncept som ska presenteras för ledning och företagskommittéer
Bygger starka, förtroendefulla tvärfunktionella relationer med Galdermas chefer
Hanterar uppgiftsrelaterade problem med hjälp av befintliga lösningar. Föreslår förbättringar vid behov
Enskild bidragsgivare ansvarig för ett viktigt ämnesområde/disciplin.
Rapporterar vanligtvis till M3/M4
Kan leda arbetet, utbilda, handleda eller coacha juniora anställda.
Kan ibland leda två eller fler anställda, inklusive outsourcad/projektbaserad tillfällig arbetskraft (dvs. externa konsulter). Vid hantering av anställda är ansvaret oftast relaterat till att dela arbetet mellan en eller två andra individuella bidragsgivare istället för att delegera betydande delar av projekten.Kvalifikationer
kunnig inom Maskinteknik
Svenska och engelska i tal och skrift
Inegnjörsexamen
Erfarenhet inom medical bolag
Professionell person som tillämpar avancerad kunskap som vanligtvis erhållits genom avancerad utbildning och arbetslivserfarenhet
Hanterar stora och komplexa projekt och/eller äger heltäckande processer, arbetar självständigt med generell/måttlig handledning
Kan leda processförbättrings- och processdesigninitiativ. Har ett brett perspektiv för att identifiera lösningar eftersom problemen ofta är komplexa
Tolkar interna eller externa affärsproblem och rekommenderar lösningar/bästa praxis
Avancerade kunskaper i MS Office, inklusive MS Project.
Bekantskap med tillämpliga regler, förordningar, bästa praxis och prestationsstandarder.
Förmåga att arbeta med projekt inom flera olika discipliner.
Projektledning och handledningsförmåga.
Beslutsfattande och ledarskapsförmåga.
Tidsplanering och organisationsförmåga.
Grundläggande ekonomiska kunskaper.
Dokumentägare för dokument som skapas inom projekt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9772666