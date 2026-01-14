Project Leader
Projektledare till Projektkontoret Scania Oskarshamn
Projektledare till Projektkontoret Scania Oskarshamn

Har du goda erfarenheter av att jobba med teknik och ett brinnande intresse av projektledning? Då är det här jobbet något för dig. Vårt projektkontor som ansvarar för tekniska processinstallationer söker just nu en kollega till sitt team. I denna tjänst får du chans att vara med på en dynamisk resa då Scania står inför nya utmaningar och gör sig redo för framtiden! Du kommer kunna utveckla dig inom projektledning och skapa breda kontaktnät inom Scania såväl som utanför.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar att internt driva installationsprojekt tillsammans med produktion och tvärfunktionella grupper. I rollen som projektledare förväntas du ansvara för projektteamet och följa upp leveranser, Du ser till att tidplan och budget hålls, tar fram budgetprognoser och rapporterar till styrgrupp och kund. I tjänsten ingår samarbete med inköp vid kravställning och upphandling . Du ser till att sköta externa kontakter med leverantörer i projekten du driver.
Scania driver installationsprojekt enligt en anpassad projekt - och investeringsmodell, PEIP (Production Equipment Investment Process)- som förvaltas och utvecklas tvärfunktionellt för att möta verksamhetens krav på såväl tekniska lösningar som säkerhet och arbetsmiljö. Som projektledare i denna roll förväntas du tillämpa denna modell, och med den som stöd säkra lösningar och nödvändiga beslut i ditt team och styrgrupp. Profil
För att du ska vara framgångsrik i rollen som projektledare ser vi att du är fokuserad och arbetar strukturerat. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera eftersom teamet arbetar med många kontakter och olika grupper. Du driver ditt arbete självständigt för att nå uppsatta mål. Vidare har du en uppmuntrande social förmåga som gör att du på ett positivt sätt kan leda andra. Du är en duktig kommunikatör med förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med teknisk inriktning alternativt har dokumenterad motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av projektledning och god datorvana. Då denna roll primärt kommer jobba med processinstallationer och utveckling av vårt Måleri, är erfarenhet från målningsprocessen meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
För mer information
Du är välkommen att kontakta nedan personer för frågor och information;
Cecilia Axelsson, Rekryterande chef, MBEC 0491-762320
Stefan Helnader, HR Business Partner, 0491-464183Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ansökan sker via Scanias hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-31.
Om Scania Oskarshamn
Om Scania Oskarshamn

Scania Oskarshamn är Kalmar läns största privata arbetsgivare med 3 000 medarbetare och ansvarar för tillverkningen av Scanias Europaproduktion av lastbilshytter. Vi är en modern industri med hög teknologi och automation. Scanias syfte är att leda omställningen mot ett hållbart transportsystem. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva samtidigt som mångfald, inkludering och jämställdhet ligger högt på agendan. Scania Oskarshamn ligger vid kuststaden Oskarshamn som erbjuder ett välmående näringsliv, spännande utbildningsmöjligheter och trevliga fritidsaktiviteter. Närheten till havet och med skogen runt hörnet gör det lätt att förälska sig och slå sig till ro i Oskarshamn. Välkommen att stanna!
