Project lead engineer - Extended scope
Siemens Energy AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2025-11-01
En ögonblicksbild av din dag
Som Project Lead Engineer spelar du en avgörande roll i genomförandet av våra mest tekniskt utmanande projekt. Genom teknisk projektledning ansvarar du för att leda engineeringaktiviteter i gasturbinprojekt som levereras globalt. Du arbetar nära kunder, leverantörer, konstruktörer och interna funktioner för att säkerställa att tekniska krav i kontraktet integreras i konstruktionsarbetet och vidareförmedlas till leverantörer på ett strukturerat sätt
De projekt vi hanterar omfattar system, komponenter och krav som ofta ligger utanför våra standardiserade leveranser. Rollen kräver därför initiativförmåga, teknisk bredd och förmåga att navigera i komplexa miljöer där etablerade arbetssätt ibland saknas. Med din tekniska kompetens och ledarskapsförmåga driver du projekten framåt och skapar värde för både kund och organisation.
Dina ansvarsområden
* Koordinera ett team på upp till 15 ingenjörer inom mekanik-, el- och styrkonstruktion
* Representera Siemens Energy i interaktioner med externa intressenter, såsom kunder, partners och leverantörer
* Stödja säljorganisationen och säkerställa att våra lösningar uppfyller tekniska krav och standarder
* Främja en öppen och positiv teamanda med fokus på transparens, proaktivitet, kundnöjdhet och ansvarstagande
* Resa för möten med kunder, partners och leverantörer, upp till 30 dagar per årPubliceringsdatum2025-11-01Profil
Vi söker dig som har erfarenhet som projekt- eller systemingenjör inom exempelvis mekanik, el, styr eller processkonstruktion, och som är redo att ta nästa steg mot en bredare roll inom teknisk projektledning. Du kommer att arbeta med stora projekt över längre tid, ofta med tekniskt innehåll som kräver anpassade lösningar och ett flexibelt arbetssätt.
Du är van att hantera flera uppgifter parallellt, har både tekniskt och affärsmässigt tänk, ser möjligheter, tar ansvar och håller deadlines.
* Ingenjörsexamen från teknisk högskola eller universitet
* Minst 4 års relevant arbetslivserfarenhet
* Förmåga att bygga nätverk och kommunicera effektivt på olika organisatoriska nivåer
* Flexibilitet och anpassningsförmåga till förändrade förhållanden
* Trivs med att arbeta med människor från olika kulturer och bakgrunder
* Djup förståelse för tekniska koncept, krav och trender inom energibranschen
* Kunskap om gasturbiner och annan anläggningsutrustning är meriterande
* Erfarenhet av kraftverk och bred teknisk kompetens är högt värderad
* Goda kunskaper i engelska och gärna svenska - både i tal och skrift
Om teamet
Vi samarbetar nära med andra Project Lead Engineering-team inom organisationen och delar ansvaret för att tillsätta Project Lead Engineers (PLE) för orderprojekt inom olika applikationer och marknader.
Vårt internationella team består av medarbetare från flera länder, med bred erfarenhet av att driva tekniskt avancerade projekt. Vi tror på styrkan i mångfald och samarbete, och arbetar tillsammans för att hitta innovativa lösningar som möter våra kunders behov - oavsett var i världen de befinner sig.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Vårt engagemang för mångfald
