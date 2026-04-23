Project Controller till kund i Helsingborg
Academic Work Sweden AB / Controllerjobb / Helsingborg Visa alla controllerjobb i Helsingborg
2026-04-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Project Controller till en av våra kunder i Helsingborg. Detta är en roll för dig som har en stabil grund inom ekonomi och som vill ta ett större ansvar i en verksamhetsnära och kommunikativ roll. Intervjuer hålls redan i början av nästa vecka - skicka därför in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Som Project Controller får du en nyckelroll i verksamheten där du fungerar som länken mellan ekonomi och projekt. Du arbetar nära projektledare, chefer och konsulter och säkerställer att projekten följs upp på ett korrekt och affärsmässigt sätt.
Rollen innebär ett stort eget ansvar där du driver arbetet framåt, följer upp siffror och säkerställer att rätt underlag finns på plats inför fakturering och uppföljning. Du arbetar både operativt och analytiskt - från att hantera detaljer i tidrapportering och projektdata till att analysera lönsamhet och bidra med insikter till verksamheten.
Du kommer att ha en central funktion i att skapa struktur och kvalitet i processer kopplade till projektuppföljning, och du förväntas även bidra till förbättringar och effektiviseringar inom området. I rollen har du många kontaktytor och behöver vara bekväm med att ta dialoger, ställa krav och följa upp för att säkerställa att deadlines hålls.
Du blir en del av ett team, men arbetar i stor utsträckning självständigt inom ditt ansvarsområde. Det passar dig som trivs med att ta ägandeskap, är trygg i din kompetens och gillar att ha en roll där du får påverka och göra skillnad i det dagliga arbetet.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för fakturering inom konsultverksamheten
Arbeta löpande med prognoser och uppföljning av projekt
Analysera pågående projekt (kostnader, intäkter, lönsamhet)
Hantera och följa upp work in progress (WIP)
Säkerställa kvalitet i tidrapportering och projektdata
Stötta chefer med ekonomiska analyser och beslutsunderlag
Delta i förbättringsarbete kring processer, system och arbetssätt
Arbeta med intern- och intercompany-fakturering
Vi söker dig som har
Erfarenhet av arbete inom ekonomi, exempelvis som redovisningsekonom eller controller
Förståelse för projektuppföljning, fakturering och ekonomiska flöden
God systemvana (affärssystem, Excel m.m.)
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av projektcontrolling eller konsultverksamhet
Vana av prognosarbete och analys
Erfarenhet av att arbeta som superuser eller med systemförbättringar
Övrig information
Placering: Helsingborg
Period: Omgående-sista september, med viss möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Distansarbete: Möjlighet till upp till 50% efter introduktion (minst 2 dagar/vecka på plats)
Arbetstider: Kontorstider med viss flexibilitet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IHAXFW".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9872981