Programutvecklare C#
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Backendutvecklare som vill arbeta med utveckling och modernisering av backendmoduler i C# och .NET.
I rollen ingår att utveckla och implementera mjukvarulösningar utifrån givna krav och design med hänsyn till systemets övergripande arkitektur. Arbetet omfattar även testautomation, integrationstester, felsökning, prestandaoptimering samt dokumentation för att säkerställa återanvändning och kostnadseffektivt underhåll. Du kommer också att ansvara för estimering av uppdrag och integrationer, både internt och mot externa system.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara lösningsorienterad, självgående och ha god samarbetsförmåga. Du bör snabbt kunna sätta dig in i nya projekt och leverera med hög kvalitet. Vi söker en analytisk, strukturerad och kommunikativ person med starkt engagemang och fokus på leverans och verksamhetsnytta.
Minst två (2) års utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande, alternativt civilingenjör eller likvärdig akademisk bakgrund
Minst fem (5) års erfarenhet som utvecklare av eventdrivna system, exempelvis e-handelslösningar, spelsystem eller bankapplikationer
Minst fem (5) års erfarenhet av backendutveckling med C# och .NET
Minst två (2) års erfarenhet av testautomation och integrationstester
Erfarenhet från minst två (2) uppdrag med C# och .NET i eventdrivna system (ska kunna anges som referensuppdrag)
Meriterande
Erfarenhet av arbete med REST-api:er i minst två (2) projekt
Erfarenhet av eventdriven arkitektur, exempelvis Kafka, Redpanda eller liknande, från minst två (2) projekt
Erfarenhet av databaser som MongoDB eller Postgres från minst två (2) projekt
Erfarenhet av Docker och Kubernetes från minst ett (1) projekt
Erfarenhet av testautomation och integrationstester från minst ett (1) projekt
Kunskap om produktifiering av data enligt Data Mesh eller liknande datahanteringsstrategier
Erfarenhet av arbete i molnmiljö, exempelvis Azure, AWS eller GCP
Projekterfarenhet från större affärskritiska utvecklingsprojekt, gärna inom spel- eller finansbranschen
Om Rasulson Consulting
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
