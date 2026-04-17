Programrektor
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Pedagogchefsjobb / Sundsvall Visa alla pedagogchefsjobb i Sundsvall
2026-04-17
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen är en av tio förvaltningar inom Sundsvalls kommun. Vi arbetar för att erbjuda hög kvalitet på undervisning från förskola till gymnasieutbildning. Varje dag möter våra ca 3 000 medarbetare tillsammans ca 15 000 barn och elever på fler än 120 enheter - och varje dag finns möjligheten att ge dem förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling.
Sundsvalls gymnasium befinner sig i ett spännande skede. Vi har ett brett utbud av program och jobbar aktivt med att anpassa dimensionering och innehåll efter arbetsmarknadens behov. Gymnasiet är fördelat på två skolområden, Hedbergska och Västermalm, och idag går ca 2 200 elever hos oss, undervisade av ca 200 lärare.
Vi söker nu en programrektor till Västermalms enhet med ansvar för Barn- och fritidsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Totalt ingår fyra programrektorer i Västermalms ledningsorganisation tillsammans med rektor.
Så här bidrar du i rollen som Programrektor
Som programrektor är du chef för programmens ca 30 lärare, för elevhälsoteamet samt elevansvarig. Du utövar ett undervisningsnära ledarskap - lektionsbesök är en naturlig del av vardagen och grunden för pedagogiska samtal och utveckling.
Du ingår i skolledningen och har ett viktigt ansvar för programmens systematiska kvalitetsarbete, uppföljning och analys av resultat. Du arbetar nära övriga programrektorer och rektor för att säkerställa att rutiner och riktlinjer följs - och för att bidra till hela skolans utveckling, inte bara din del av den.
I rollen ingår också budgetansvar för dina program, ledning av programråd samt ett nära samarbete med företag och branschorganisationer. Du samverkar även med vuxenutbildningen och erbjuder utbildningsplatser i samråd med rektor för vuxenutbildningen.
Kort sagt: du är en engagerad ledare som ser till helheten, brinner för yrkesutbildning och vill göra skillnad - för elever, medarbetare och för Sundsvall som stad.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Gymnasielärarexamen och lärarlegitimation
Erfarenhet av skolledning i gymnasieskolan med ansvar för yrkesutbildning
Dokumenterad erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, gärna från gymnasieskolan
God förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa kontakter mellan bransch och skola
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Genomförd rektorsutbildning
Erfarenhet från gymnasieskolans yrkesprogram och god kunskap om styrdokument och organisation
Erfarenhet av arbetsplatsförlagt lärande, yrkesintroduktion och programinriktat val
Erfarenhet av Stratsys eller liknande verksamhetssystem
Vi söker dig som har helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i dina beslut. Du kommunicerar tydligt och lyhört, har god samarbetsförmåga och är en ledare som motiverar och skapar engagemang. Du är kvalitetsmedveten, stabil under press och tar självständigt ansvar för dina processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Rektor
Gisela Annerstedt gisela.annerstedt@sundsvall.se
9861640