Senior Projektledare ServiceNow HR
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt införande av ServiceNow HR i en större organisation inom offentlig verksamhet, där målet är att skapa effektiva och sammanhållna processer för chefsarbete och hela medarbetarlivscykeln. Rollen kombinerar projektledning, verksamhetsförståelse och nära samarbete med både HR och IT.
Tillsammans med en verksamhetsarkitekt stöttar du etableringen av HR-modulen och blir en nyckelperson i samspelet mellan verksamhetsföreträdare, HR, IT och utveckling. Du hjälper organisationen att fånga behov, omsätta dem till tydliga prioriteringar och skapa rätt förutsättningar för en lösning som fungerar i praktiken. Du bidrar också till att minska risker, höja kvaliteten i design och prioriteringar samt lägga struktur för testarbete och förändringsledning. Det här är en roll för dig som vill driva ett ServiceNow-införande där både processer, samverkan och genomförande gör tydlig skillnad.
ArbetsuppgifterDu leder planering, samordning, uppföljning och framdrift i etableringen av ServiceNow HR-modulen.
Du driver arbetet med krav, processdesign och prioritering tillsammans med verksamheten.
Du säkerställer att aktiviteter genomförs i rätt ordning och att beroenden, risker och leveranser hanteras strukturerat.
Du bygger ett fungerande samarbete mellan verksamhetsföreträdare, HR, IT och utvecklare genom hela införandet.
Du stöttar arbetet med processer för preboarding, onboarding och offboarding i ServiceNow.
Du följer upp leveranser och ser till att uppdraget når uppsatta mål med god kvalitet.
Du bidrar till planering och strukturering av testarbete samt tar fram underlag som stödjer förändringsledning, nya roller och nya arbetssätt.
Du kan vid behov också stötta delar av rekryteringsprocessen kopplad till införandet.
KravMinst 8 års erfarenhet av projektledning
Minst 2 genomförda implementationer av ServiceNow HR-modulen, från etablering till driftsättning
Dokumenterad erfarenhet av att etablera och integrera processer för preboarding, onboarding och offboarding i ServiceNow i komplexa uppdrag
Erfarenhet av att leda projekt där verksamhet och utveckling samverkar kring kravställning och leverans
Erfarenhet från offentlig sektor avseende ServiceNow HR-modul, där erfarenhet från region är särskilt värdefull
Möjlighet att arbeta på plats 1–2 dagar per vecka
Flytande svenska i tal och skrift
MeriterandeHögskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, HR, verksamhetsutveckling eller annan likvärdig utbildning
Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom digitalisering, verksamhetsutveckling eller systeminförande
Certifiering inom projektledning, exempelvis PRINCE2, PMP eller likvärdig
Certifiering inom ServiceNow
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845026-2033913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9945705