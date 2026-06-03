Key Account Manager / KAM inom skönhet och livsstil till Rybrinks
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2026-06-03
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Key Account Manager / KAM inom skönhet och livsstil till Rybrinks
Har du erfarenhet från dagligvaruhandeln och är en erfaren och engagerad säljare med passion för starka kundrelationer och affärsutveckling? Då kan detta vara din nästa utmaning! Rybrinks har en stark position inom FMCG i Norden med varumärken som Topz, Gunry och SoQu. Gunry handtvål är marknadsledande inom svensk dagligvaruhandel, Topz tar stora kliv in i nya kategorier med hudvård och hudrengöringsprodukter och SoQu är vårt senaste tillskott inom Koreansk hudvård. Just nu växer vi så det knakar och behöver förstärka vårt säljteam med en ny stjärna. Vill du vara med?
Vi söker nu en Key Account Manager som vill ta våra relationer inom dagligvaruhandeln. lågpris och retail till nästa nivå och bidra till vår fortsatta tillväxt. Här får du möjlighet att påverka och utveckla Rybrinks affär med fokus på skönhet och livsstil.
Din nya roll
Som Key Account Manager ansvarar du för att utveckla och stärka kundrelationer. Du arbetar strategiskt och operativt för att driva försäljning, förhandla fram avtal och genomföra framgångsrika produktlanseringar. Rollen innebär att skapa långsiktiga affärsrelationer med dina kunder som är inköpare på större kedjor, och bidra till lönsam tillväxt för våra varumärken. Du kommer främst att utveckla våra befintliga kunder och avtal, men du kommer även till viss del bearbeta nya kunder för att bredda vår affär. Du blir en viktig del av vårt säljteam som består av nio personer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du utgår från kontoret i Kungsbacka, tjänsten kommer innefatta en hel del resor, både inom Sverige men också Norden. Mycket kommer du kunna sköta via dagsresor.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du som person är:
Grym på att bygga relationer och samarbeten såväl internt som externt.
Lagspelare som fokuserar på totalaffären men samtidigt trivs i en roll med mycket eget ansvar.
Trivs i en roll med stort affärsansvar och är van att arbeta mot högt uppsatta försäljningsmål i ett högt tempo.
Självgående, van att ta egna initiativ och kan driva egna projekt.
En driven doer som får saker att hända. Du kan omsätta strategiska initiativ till konkreta resultat.
Positiv och bidrar med härlig energi, ser möjligheter och vågar fånga dem!
Vi letar efter dig som har:
Erfarenhet av liknande KAM-roll idag inom FMCG (DVH/Lågpris) med gedigen kunskap av att leda förhandlingar och sluta avtal med större kedjor, som gynnar både företaget och kunden.
Vi erbjuder:
Ett spännande jobb där du har stor påverkan på både din egen och Rybrinks framtid.
Möjlighet att arbeta med starka och välkända varumärken.
Modernt och inspirerande kontor med hög energi och kreativ stämning
Marknadsmässig lön med bland annat bra sjukvårdsförsäkring, pensionsavsättningar och friskvårdsbidrag
Ansökan och kontakt:
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Ansök nu och bli en del av vårt fantastiska team på Rybrinks! Skicka din ansökan via ansökningsknappen med CV och personligt brev där du beskriver varför detta kan vara en tjänst för dig. Sista ansökningsdag är 2026-06-30 men vi gör ett löpande urval så tveka inte att skicka din ansökan redan idag. Ska bli kul att höra från dig!
Eventuella frågor besvaras av Sales Manager Chris Jarl på e-post: chris.jarl@rybrinks.se
Om Rybrinks
Rybrinks är ett svenskt, innovationsdrivet familjeföretag som förenar funktion och upplevelser i prisvärda livsstilskoncept och varumärken inom skönhet, hygien, och städ. Resultatet är hållbara produkter som sätter guldkant på vardagsrutinerna. I år firar vi hela 43 år som bolag och i vår portfölj har vi ett antal välkända varumärken som GUNRY, Topz och SOQU. Den gemensamma nämnaren är prisvärda produkter av god kvalitet som älskas av konsumenter i hela Norden. Vi är stolta över vår starka marknadsposition och att våra produkter finns lättillgängliga i såväl daglivaruhandeln, lågprishandeln och online. Bland våra större återförsäljare och samarbetspartners hittar man bland annat ICA, Coop, ÖoB, Dollarstore, Gekås, Axfood, Clas Ohlson, Lyko och Lindex. Vi är idag ca 30 medarbetare och på huvudkontoret i Kungsbacka finns funktioner inom sälj, marknad- och innovation, inköp och ekonomi. På vårt lager i Skene finns logistikfunktion inkl. varuplanering- och kundorderadministration.
Några ord från en av våra Key Account Managers, Andreas:
"En arbetsvecka innehåller ofta besök hos våra kunders inköpskontor såväl som butiksbesök. Vi jobbar strategiskt med vårt sortiment och våra kunder där vi identifierar möjligheter till att utveckla affärer.
Jag trivs väldigt bra med mina kollegor på Rybrinks. Det är en bra blandning av olika kompetenser, åldrar och personligheter vilket gör att vi kan hjälpa varandra och bidra med olika perspektiv i våra arbetsuppgifter. Stämningen på kontoret är väldigt positiv och samarbetsinriktad vilket gör det enkelt att dela idéer och lösa problem."
Läs mer om hur det är att jobba hos Rybrinks, och hela intervjun med Andreas här: Key Account Manager på Rybrinks Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rybrinks i Kungsbacka AB
(org.nr 556233-7195), https://www.rybrinks.se/
Energigatan 19 (visa karta
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434 37 KUNGSBACKA Jobbnummer
9945709