Controller till offentlig ekonomifunktion i Göteborg
Experis AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren controller som vill arbeta nära verksamheten och stötta chefer i ekonomiska beslut. Du får ett varierat uppdrag med fokus på budget, prognos och uppföljning i en organisation i förändring med stort utvecklingsfokus och möjlighet att påverka arbetssätt.
Start: Snarast
Slut: 2026-12-31
Omfattning: Heltid 40h/vecka, och uttag av minst 4 v ledighet under v 28-32
Plats: Göteborg
Uppdragsbeskrivning
I rollen som controller arbetar du som ett nära stöd till chefer i ekonomiska frågor. Du tar fram beslutsunderlag och analyser samt ansvarar för budget, prognoser, uppföljningar och bokslut. Du säkerställer att arbetet följer regelverk och bidrar aktivt till att utveckla ekonomiarbetet. Du samarbetar tätt med ett team och andra funktioner, och stöttar cirka 10 chefer i en organisation som driver förändring och utvecklar nya arbetssätt.
Vem passar för uppdraget
Du har en högskoleutbildning inom ekonomi och minst 5 års erfarenhet av liknande roller. Du är trygg i budget, prognos och uppföljning samt trivs i en verksamhetsnära roll. Som person är du driven, vågar ta initiativ och ifrågasätta på ett konstruktivt sätt. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa struktur även i en föränderlig miljö.
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor är mycket meriterande. Det är också positivt om du har arbetat i organisationer i förändring, gärna i samband med införande av nya ekonomimodeller.
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR.
Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Carl Henric Möller på 031 617234.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells?
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling.
Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se Jobbnummer
9945693