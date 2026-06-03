Sommarvikarierande kock till Björnbo kök på Lidingö

Attendo Sverige AB / Kockjobb / Lidingö
2026-06-03


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Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Björnbo Kök & Matsal är ett uppdrag där vi driver en verksamhet på ett seniorboende beläget på Lidingö. Det är en restaurang för husets boende där man firar vardag och fest. Alla årets dagar serverar vi mat i matsalen och det förekommer en hel del evenemang på helger och kvällstid.
Beskrivning av tjänsten

Sommarvikarie samt behovsanställd

Arbetstider under dag/helg

Tillträdesdatum är 22/6

Vi söker just nu en kock som kan arbeta under sommaren. Vi söker dig som har förståelse för att mat och måltider är en höjdpunkt i tillvaron för de äldre och att det är viktigt med traditioner och högtider. Du är lyhörd för kundernas önskemål och behov samt är införstådd med att upplevelsen av maten påverkas av olika sinnen som smak, lukt, syn och känsel. Det är ytterst viktigt att du har lätt för att samarbeta och samverka med de övriga yrkeskategorierna i köket. På arbetsplatsen produceras det i snitt 400 portioner om dagen.

Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Kvalifikationer

Publiceringsdatum
2026-06-03

Kvalifikationer
Kockutbildning

Erfarenhet av att arbeta i storkök

Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)

God datorkunskap/datorvana

Körkort B

Meriterande:

Erfarenhet av arbete inom storköksverksamhet

Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844899-2033909".

Arbetsgivare
Attendo Sverige AB (org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Vendevägen 85B (visa karta)
182 91  DANDERYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Attendo Sverige

Jobbnummer
9945708

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