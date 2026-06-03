Sommarvikarierande kock till Björnbo kök på Lidingö
Attendo Sverige AB / Kockjobb / Lidingö Visa alla kockjobb i Lidingö
2026-06-03
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Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Björnbo Kök & Matsal är ett uppdrag där vi driver en verksamhet på ett seniorboende beläget på Lidingö. Det är en restaurang för husets boende där man firar vardag och fest. Alla årets dagar serverar vi mat i matsalen och det förekommer en hel del evenemang på helger och kvällstid.
Beskrivning av tjänsten
Sommarvikarie samt behovsanställd
Arbetstider under dag/helg
Tillträdesdatum är 22/6
Vi söker just nu en kock som kan arbeta under sommaren. Vi söker dig som har förståelse för att mat och måltider är en höjdpunkt i tillvaron för de äldre och att det är viktigt med traditioner och högtider. Du är lyhörd för kundernas önskemål och behov samt är införstådd med att upplevelsen av maten påverkas av olika sinnen som smak, lukt, syn och känsel. Det är ytterst viktigt att du har lätt för att samarbeta och samverka med de övriga yrkeskategorierna i köket. På arbetsplatsen produceras det i snitt 400 portioner om dagen.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
KvalifikationerPubliceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Kockutbildning
Erfarenhet av att arbeta i storkök
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Körkort B
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom storköksverksamhet
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844899-2033909". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Vendevägen 85B (visa karta
)
182 91 DANDERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9945708