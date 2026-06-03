Bli vår nästa Field Säljare i Göteborg med omnejd!
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2026-06-03
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Oavsett om det är en cappuccino, en long black eller en espresso – vi tror att de bästa idéerna föds med en god kopp kaffe. Är du en erfaren B2B-säljare som trivs i en roll där du får arbeta konsultativt, bygga långsiktiga relationer och bidra till affärsutveckling? Har du vana att navigera i komplexa affärssituationer och arbeta med krävande kunder?
Då kan rollen som Fältsäljare hos Selecta vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som Fältsäljare hos Selecta blir du en strategisk affärspartner till våra kunder. Du arbetar med lösningsorienterad B2B-försäljning och ansvarar för några av våra största affärspartners.
I rollen identifierar du kundernas behov, presenterar skräddarsydda lösningar och driver affären framåt tillsammans med kunden – alltid med fokus på långsiktig utveckling och affärsnytta.
Du får ett brett ansvar som innefattar:
Konsultativ försäljning Du identifierar behov och utvecklar skräddarsydda lösningar för våra företagskunder.
Kundansvar Du utvecklar och förvaltar relationer med nyckelkunder och fungerar som en strategisk partner i deras utveckling.
Affärsutveckling Du identifierar nya affärsmöjligheter och driver tillväxt i din kundportfölj.
Strukturerat arbetssätt Du arbetar med CRM och andra system för att säkerställa kvalitet, uppföljning och affärsmässig precision.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av B2B-försäljning och vill ta nästa steg i en roll med stort ansvar, frihet och möjlighet att göra verklig skillnad – både för dina kunder och för vår affär.
Vi tror att du har:
Dokumenterad erfarenhet av lösningsorienterad försäljning mot företag
Förmåga att hantera både operativa och strategiska kundrelationer
Erfarenhet av CRM-system och administrativt arbete kopplat till försäljning
Stark affärsförståelse och god relationsbyggande förmåga
B-körkort
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Därför ska du välja Selecta
Hos oss får du mer än ett säljjobb – du får möjlighet att utvecklas, påverka och bidra i en marknadsledande organisation.
Vi erbjuder bland annat:
Möjligheter till karriärutveckling – både nationellt och internationellt
Ett starkt varumärke med premiumprodukter inom kaffe, mat och snacks
30 dagars semester och friskvårdsbidrag
Tillgång till Benify-portalen med ett brett utbud av personalförmåner
Rabatterad mat via våra foodtech-lösningar – och självklart riktigt gott kaffe
Tjänstebil
Om Selecta
Selecta är Europas ledande leverantör av mat-, snacks- och kaffelösningar för arbetsplatser och on-the-go.
I Sverige är vi cirka 400 medarbetare på 32 orter, och varje dag levererar vi lösningar som gör arbetsplatser lite bättre – och kaffepauser lite godare.
Läs mer på www.selecta.se
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Selectas fortsatta tillväxtresa. Vi genomför intervjuer löpande. Har du frågor? Kontakta: Anders Hedbom – Client Solution Leader Sverige på anders.hedbom@selecta.com
Stefan Angbäck – Remote & Field Sales Leader på stefan.angback@selecta.com
Ulf Gustafsson – HR Business Partner på ulf.gustafsson@selecta.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844925-2033885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta AB
(org.nr 556069-3318), https://jobb.selecta.se
Metodvägen 6 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Selecta Sverige Jobbnummer
9945706