Programmerare för PLC-Vision-Robot - Volvo Cars Floby
Volvo Personvagnar Aktiebolag / Grovarbetarjobb / Falköping Visa alla grovarbetarjobb i Falköping
2025-11-14
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad vi erbjuder
Som programmerare hos oss får du möjlighet att vara vår djupaste tekniska kompetens och påverka framtida teknikval och utvecklingsinitiativ. Du arbetar i en miljö där samarbete, utveckling och innovation står i centrum, och där din expertis värdesätts. Vi erbjuder dig att delta i förbättrings-, förändrings- och innovationsprojekt, bevaka teknikutvecklingen och bidra med specialistkompetens vid avancerade problem. Du får vara med och sprida kunskap och utveckla både dig själv och dina kollegor genom utbildningsinsatser och dokumentation. Vi satsar på kompetensutveckling, kunskapsdelning och ett inkluderande klimat där alla får komma till tals.
Vad du kommer att göra
Som programmerare utför du tekniskt arbete kopplat till ditt specialistområde inom till exempel programmering eller konstruktion (elektrisk eller mekanisk). Du arbetar tvärfunktionellt med olika delar av verksamheten, såsom projekt, R&D och produktion, för att bidra vid teknikval och säkerställa hög driftsäkerhet. Du driver förbättrings-, förändrings- och innovationsprojekt från idé till genomförande inom ditt specialistområde.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Implementera komplexa tekniska lösningar samt säkerställa tidsplaner och driftsäkerhet vid nyinstallationer och ombyggnationer.
• Delta med specialistkompetens vid riskanalyser och CE-märkning.
• Bidra med din erfarenhet och kompetens vid anskaffning och modifiering av utrustning. Stötta projekt från tidig fas till överlämning till produktion för att säkerställa projektleveransen.
• Initiera och driva förbättringsarbeten kopplat till maskinstatus och teknikutveckling inom ditt specialistområde.
• Upprätta och vårda kontaktnät med interna och externa parter gällande service, reservdelar och teknisk utveckling.
• Säkerställa kompetensspridning genom utbildningsmaterial, servicetips och interna utbildningar.
• Ansvara för korrekt rapportering, administration och dokumentation samt eskalering vid behov.
Du och dina färdigheter
För att lyckas i rollen som programmerare ser vi gärna att du har gymnasial yrkesutbildning och relevant teknisk högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Du har flerårig erfarenhet av avancerat underhållsarbete och specialistkompetens inom exempelvis PLC, vision, robot, presskraftövervakning, dragare eller mekanisk konstruktion. Gärna med erfarenhet från våra system som Siemens, Cognex, ABB, Kistler och Atlas. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, och kan kommunicera fritt både i tal och skrift.
Du är ansvarstagande, flexibel och har högt säkerhetstänk. Du har förmåga att hantera stressiga situationer och snabba förändringar, är ödmjuk och en god lagspelare som kan jobba självständigt såväl som i grupp. Din vilja och förmåga att bidra med engagemang och kunskap som utvecklar andra är central - både för din egen utveckling och för att stärka teamet omkring dig. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/ Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Vlatko Gicarevski 46728852317
9606315