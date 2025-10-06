Programledare (KBT-behandlare) till nya anstalten Vä
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
Vi har även påbörjat rekrytering för den nya anstalten Vä, som kommer ligga i nära anslutning till befintliga anstalten Kristianstad.
Läs mer om det här: https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2024/september/anstalten-kristianstad-planeras-vaxa/
Som programledare(KBT-behandlare) på anstalt blir du anställd som programledare och arbetar med behandlingsprogram med klienter som är aktuella på anstalterna i närområdet. Idag är vi 16 programledare och 4 psykologer i teamet och det är till denna engagerade grupp vi söker nya medarbetare.
Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädesvis på kognitiv beteendeterapi. Vi använder oss av behandlingsprogram mot kriminalitet, våld, missbruk samt sex- och relationsvåld. Det sammansatta programutbudet innebär att du kommer att leda flera olika program. Vårt programutbud består främst av individuella program men program i grupp kan förekomma. Även om behandlingsprogrammen bedrivs enskilt är arbete i team och delta i kollegial handledning är en stor del av jobbet.
I uppdraget ingår ett nära samarbete med andra roller kring klienterna, så att behandlingsprogrammet integreras med andra insatser som görs under klientens verkställighet. I tjänsten ingår också administrativa arbetsuppgifter.
Som medarbetare i behandlingsteamet har du din grundplacering vid anstalten Kristianstad. Tjänsten innebär även att du, som en del av teamets samlade uppdrag, genomför behandlingsinsatser vid anstalterna Vä och Lindåsa.
Utbildning sker på annan ort och kommer ske under mars 2026. Kvalifikationer
Uppdraget kräver att du är lugn och trygg, har god förmåga att arbeta självständigt, är drivande, noggrann, analytisk och van att hantera komplexa problem och göra avvägningar, prioritera och sätta gränser. Du vill genom behandling jobba för att bryta kriminalitetens onda cirkel och ser uppgiften att motivera och hantera motstånd som en naturlig del av behandlingsarbetet. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du förväntas också ta initiativ till samarbete och vara skicklig på att dokumentera och förmedla information till andra. Du ska vara öppen för att ta in ny kunskap och positivt inställd till att bygga på kompetensen med ytterligare utbildning inom Kriminalvården.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra och med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Du förväntas även i din roll förhålla dig till Kriminalvårdens och frivårdens uppdrag som helhet och i ditt arbete sträva efter att understödja övriga pågående insatser för klienten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom, kriminolog eller inom samhällsvetenskap alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• God erfarenhet av arbete med beprövade behandlingsmetoder med inriktning mot KBT.
• Genomgått Kriminalvårdens programledarutbildning med godkända resultat.
• Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta.
• Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
• Relevanta språkkunskaper.
Vi vill att du i ditt personliga brev beskriver hur dina kvalifikationer kan bidra till att utföra arbetsuppgifterna som Programledare(KBT -behandlare). Vidare vill vi att du reflekterar över din förmåga att omsätta dina erfarenheter av behandlingsarbetet till kriminalvårdens målgrupper.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
