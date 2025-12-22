Programledare
2025-12-22
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en erfaren och driven programledare som vill ta ett helhetsansvar för samordningen av stora och komplexa utvecklingsprojekt av världsledande EW-system. Du blir en del av ett roligt och dynamiskt team med en informell och öppen kultur med högt i tak. Våra världsledande elektroniska spanings- och självskyddssystem bidrar till att skydda flygande plattformar och samla värdefull information om omvärlden. Vill du veta mer om vårt system i flygande plattform? Klicka här.
Vi befinner oss just nu i ett transformativt skede där vi utmanar våra gängse arbetssätt för att möta en allt större efterfrågan hos våra kunder. Detta är en förändringsresa du kommer få vara med och bidra till.
Hos oss får du en central roll med att leda, planera och följa upp ett program bestående av flera samverkande projekt med hög komplexitet. Du drivs av affärsresultat, struktur och att få människor att arbeta mot samma mål. I rollen ingår nära samarbete med projektledare, produktledning, styrgrupper samt interna och externa intressenter. Tillsammans med produktledning sätter du planen för den roadmapsdrivna utvecklingen. Du arbetar både strategiskt och operativt - tillser effektiv exekvering av programmet och stöttar samtidigt projekten så förutsättningarna finns för framgång. Rollen innebär även resor, ibland med kort varsel, nationellt och internationellt, till våra kunder och inom företaget.
För att lyckas leda programmet framgångsrikt tror vi att du har förmågan att:
* Ha affärsresultat och nytta i åtanke vid samordning och prioritering av projekt
* Planera, leda och följa upp programmet
* Hantera beroenden, konflikter och risker mellan projekt
* Engagera samt inspirera människor att nå gemensamma mål
* Driva förändringar för effektiv program- och projektexekvering
* Rapportera tydlig status för programmet till PU ES ledning och övriga intressenter
* Kommunicera tydligt med interna och externa intressenter
* Säkerställa förutsättningar och jobbar proaktivt med att undanröja hinder
* Dokumentera och strukturera viktiga beslut och åtgärder
* Skapa relationer och bygga förtroende
Aktivt delta och bidra i styrgruppsmöten inom programmet
Vi söker dig som är en erfaren kommunikativ och affärsorienterad programledare alternativt senior projektledare med ett intresse för teknik, verksamhetsutveckling och ledarskap. Du är van att ta ansvar för samordning av komplexa projekt och har en förmåga att se helheten, tänka strategiskt och samtidigt agera snabbt när det krävs. Du har ledarerfarenhet och känner dig trygg med att inspirera och engagera andra, kombinerat med självinsikt och intresse för personlig utveckling.
Du har lätt för att skapa struktur, bygga förtroende och driva arbetet framåt. Du är lyhörd och finns ute i verksamheten, ser vad som behövs, och tar initiativ för att undanröja hinder och skapa bästa möjliga förutsättningar för programmet att lyckas.
Vi ser gärna att du har:
* En akademisk utbildning
* Dokumenterad erfarenhet av multiprojektstyrning
* Mycket god kommunikations- och ledarskapsförmåga
* Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder
* Erfarenhet av en eller flera etablerade projektmetodiker
* Certifiering inom program- eller projektledning (exempelvis PMP, IPMA eller motsvarande)
* Erfarenhet av förändringledning
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
