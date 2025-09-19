Programledare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Ulricehamn
, Halmstad
eller i hela Sverige
Programledare - Digital arbetsplats
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Programledare till ett större initiativ som syftar till att etablera en sammanhållen, användarvänlig och kostnadseffektiv digital arbetsplats. Rollen innebär att operativt driva och samordna arbetet med fokus på aktiviteter kopplade till Microsoftavtal, målbild, färdplan och migreringar. Du ansvarar för koordinering och uppföljning, utvecklar och underhåller samarbetsstrukturer med team, processägare och produktägare samt har nära kontakt med parallella initiativ.
Uppdraget innefattar även att rapportera status, risker och behov till ledning, leda workshops, planeringar och uppföljningar samt bidra till långsiktig strategi och målbild.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Operativt leda och samordna programmet för den digitala arbetsplatsen.
Koordinera aktiviteter relaterade till Microsoftavtal, migreringar och färdplaner.
Bygga och underhålla samarbetsstrukturer med interna och externa intressenter.
Leda workshops, planeringar och uppföljningsmöten.
Rapportera status, risker och behov till ledning.
Bidra till utveckling av långsiktig strategi och målbild.Kvalifikationer
Minst tjugo (20) års erfarenhet, huvudsakligen som linjechef, programledare eller projektledare i liknande uppdrag.
Flerårig erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling.
Djup teknisk förståelse och bakgrund inom IT.
Dokumenterad erfarenhet av att ansvara för arbete kopplat till Microsoft-licenser, avtal och digital arbetsplats.
Omfattande erfarenhet av projekt- och programledning i komplexa miljöer.
Professionell förmåga att hantera dialoger med kunder och beställare.
Väl utvecklad kommunikativ förmåga, strukturerat och analytiskt arbetssätt.
Lång erfarenhet av att arbeta i matrisorganisationer med många intressenter.
Omfattande erfarenhet av förändringsledning med framgångsrika resultat.
Dokumenterad erfarenhet av att leda grupper och organisationer.
Förmåga att analysera och agera på både strategisk och taktisk nivå.
Mycket goda språkkunskaper i svenska, både tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt med stort ansvarstagande.
Meriterande
Erfarenhet av att leda komplexa program där nya system påverkar processer.
Erfarenhet av implementering av större avtal, särskilt inom Microsoftområdet.
Erfarenhet från politiskt styrda organisationer.
Bakgrund från omfattande och komplexa IT-miljöer.
Start/Längd
Start: 2025-10-15
Längd: Till och med 2027-12-31
Plats
Göteborg (SE)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 22 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9518411