Programkoordinator till Nya sjukhuset Helsingborg
Region Skåne, Koncernkontoret / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-07-16
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Region Skåne utvecklar ett helt nytt sjukhusområde i Helsingborg ett modernt, hållbart och framtidssäkrat akutsjukhus, i den nya stadsdelen Östra Ramlösa. Här skapar vi förutsättningar för högkvalitativ vård, en god arbetsmiljö och flexibla lokaler som kan utvecklas över tid alltid med patienten i centrum. Vill du vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård? Då är det här din chans.
Program Nya sjukhusområdet Helsingborg leder och samordnar utvecklingen av det framtida sjukhusområdet. Genom att omsätta vårdens behov och visioner till tydliga, genomförbara beställningar säkerställs att rätt beslut fattas i rätt tid. Med tydliga krav, hållbara flöden och väl genomtänkta samband skapas varaktig verksamhetsnytta, starka effekter för vården och en trygg, effektiv övergång till nya lokaler.
Vi söker dig som trivs när det saknas färdiga ramar, som tar initiativ och har drivkraften att få en komplex organisation att samlas kring något som ännu inte är här men som är helt avgörande för framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Det här är en roll för dig som vill vara med från början och sätta strukturen!
Som programkoordinator är du programchefens närmaste strategiska och operativa stöd och ansvarar för att skapa struktur, samordning och framdrift i programmet. Du leder programmets stab och har en central roll i att utveckla arbetssätt, samordna processer och säkerställa ett effektivt ledningsstöd.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Leda programmets stab och utveckla programgemensamma processer och arbetssätt.
• Planera, samordna och följa upp programledningens arbete samt stödja lednings- och styrgruppsprocesser.
• Bereda beslutsunderlag och säkerställa att beslut genomförs och följs upp.
• Samordna programmets resursplanering och stödja programledningen i prioriteringar och bemanning.
• Samordna delprojekt, följa upp leveranser och hantera beroenden mellan projekt och verksamheter.
• Ansvara för uppföljning av tidshållning, risk, kvalitet och måluppfyllelse samt rapportering till programledning.
• Driva risk- och avvikelsehantering samt kontinuerligt förbättringsarbete.
• Fungera som programchefens ställföreträdare i utpekade frågor och företräda programmet vid behov.
Driva och utveckla en gemensam projektkultur samt programgemensamma arbetssätt som främjar samarbete, ansvarstagande, transparens och kontinuerlig förbättring.
Rollen innebär ett omväxlande arbete där du växlar mellan strategiska frågor och operativt genomförande. Du ingår i programledningen, rapporterar till programchef och leder genom samordning och arbetsledning av programresurser. Rollen innebär inget direkt personalansvar, då resurser bemannas från linjeorganisationen.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
• Akademisk examen inom teknik, samhällsbyggnad, ekonomi, offentlig förvaltning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete inom större projekt, program eller komplexa organisationer.
• Dokumenterad erfarenhet av program- eller projektstyrning, inklusive uppföljning, resursplanering och riskhantering.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Vi ser även att du behöver behärska det engelska språket i tal och skrift med trygghet.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från offentlig sektor, gärna inom hälso- och sjukvård.
• Erfarenhet av stora investerings-, bygg- eller förändringsprogram.
• Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
Du är en trygg och strukturerad ledare som trivs i komplexa miljöer och har förmåga att skapa tydlighet, engagemang och framdrift. Du arbetar strategiskt men har samtidigt ett starkt genomförandefokus och ett gott omdöme. Genom din analytiska förmåga ser du samband, hanterar komplexa frågeställningar och gör väl avvägda prioriteringar. Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och bygger förtroendefulla relationer på alla nivåer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer planeras till 28 samt 31 augusti.
Löneintervall: 55.000-65.000 kr. Länk till aktuellt kollektivavtal hittar du här: https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok/huvudoverenskommelsehoktmedakademikeralliansen.8206.htmlhttps://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335032". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Jennifer Nilsson, Rekryterare jennifer.j.nilsson@skane.se Jobbnummer
10003991