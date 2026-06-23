Programkoordinator till Jönköpingsområdet
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2026-06-23
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Programkoordinator till Jönköpingsområdet
Vi söker nu en Programkoordinator som ska stödja och driva effektiva verksamhetsprocesser inom en global programmiljö. I denna roll kommer du att vara en nyckelperson för programmets dagliga verksamhet och säkerställa att människor, processer och personalplanering är effektivt anpassade till programmets mål och övergripande strategi.
Om rollen Det här är ett konsultuppdrag via OIO på initialt 6 månader där du blir en vikit del av verksamheten. Som Programkoordinator kommer du att koordinera den dagliga operativa verksamheten för programmets medlemmar samtidigt som du säkerställer efterlevnad av policys, arbetsrättsliga regler och etiska riktlinjer i samarbete med HR. En viktig del av arbetet är att främja engagemang och välmående bland programmets medlemmar genom proaktivt stöd.
Du kommer att arbeta nära Programledning, PMO, Program HR och lokala HR-team, där du spelar en central roll i att skapa struktur, möjliggöra samarbete och stödja den långsiktiga utvecklingen av programmets kompetenser och kapacitet. Rollen har ett stort fokus på koordinering, administration och kommunikation inom programmet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samarbeta nära Program HR och lokala HR-team kring personalrelaterade processer och frågor.
Stödja personalplanering och resurshantering i en global/virtuell programorganisation.
Administrera och följa upp personalrelaterade processer samt säkerställa ett smidigt genomförande.
Ansvara för programrelaterad administration, dokumentation och uppföljning av data.
Underhålla och utveckla ramverk för arbetssätt, bemanning och dokumentation.
Stödja organisationsutveckling och kontinuerliga förbättringar inom programmet.
Underlätta planering av kompetensutveckling och följa upp långsiktiga initiativ för kompetensförsörjning.
Koordinera aktiviteter för omskolning (reskilling) och kompetenshöjning (upskilling) inom programmet.
Stödja beslut kring bemanning och resursfördelning.
Stödja strukturerad kommunikation inom programmet (t.ex. uppdateringar, koordinering och informationsflöde).
Bidra till kunskapsdelning och långsiktig kompetensuppbyggnad.
Vi söker dig som
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att vara i miljöer med spännande förändringar. Du räds inte av att ta dig an utmaningar och trivs i en vardag där du själv får ta initiativ och vara med och påverka.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Högskoleutbildning inom HR, kommunikation, administration eller likvärdigt
Talar och skriver obehindrat på engelska
Erfarenhet av operativa eller koordinerande roller, gärna inom komplexa program eller förändrings-/transformationsmiljöer.
Stark administrativ förmåga med god känsla för detaljer och förmåga att strukturera information.
Erfarenhet av att arbeta med personalrelaterade processer och koordinering.
Mycket god kommunikationsförmåga och förmåga att skapa tydlighet och samsyn mellan olika intressenter.
Förmåga att omsätta strategiska mål till strukturerade och praktiska arbetssätt.
God förmåga att hantera intressenter och samarbeta tvärfunktionellt.
Ett proaktivt arbetssätt och stark problemlösningsförmåga.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via OIO med en uppdragslängd på cirka 6 månader med chans till förlängning.
Omfattning: Heltid
Placering: Jönköpingsområdet
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Cirka 6 månader med chans till förlängning
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9975988