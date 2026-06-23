Programkoordinator till Husqvarna

Framtiden i Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping
2026-06-23


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Är du en strukturerad och kommunikativ person som trivs i en koordinerande roll? Vill du vara en nyckelspelare i en internationell och dynamisk organisation? Då kan detta vara rollen för dig!

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
Som Programkoordinator får du en central roll i att stödja och utveckla den dagliga verksamheten inom ett globalt program. Du säkerställer att arbetssätt, resurser och processer är i linje med programmets mål och strategi.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Koordinera dagliga operativa aktiviteter inom programmet

Samarbeta nära Program Management, PMO samt HR-funktioner globalt och lokalt

Stötta resursplanering och bemanning i en global/virtuell organisation

Administrera och följa upp personalrelaterade processer

Ansvara för dokumentation, administration och uppföljning av data kopplat till programmet

Utveckla och förbättra arbetssätt, strukturer och processer

Bidra till organisationsutveckling och kontinuerliga förbättringar

Planera och följa upp kompetensutvecklingsinsatser

Koordinera omskolning och vidareutbildning inom programmet

Säkerställa att riktlinjer, regelverk och etiska standarder efterlevs tillsammans med HR

Stötta intern kommunikation och informationsflöde inom programmet

Främja engagemang och trivsel bland programdeltagare

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av koordinerande och administrativa roller, gärna från komplexa organisationer eller förändringsmiljöer.

För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flytande engelska i tal & skrift, svenska är meriterande

Erfarenhet av operativt arbete i en koordinerande funktion

God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt

Erfarenhet av att arbeta med personalrelaterade processer

Stark kommunikativ förmåga och vana att samverka med olika intressenter

Förmåga att översätta strategi till praktiska arbetssätt

God samarbetsförmåga och erfarenhet av tvärfunktionellt arbete

Ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt

Ett intresse för förbättringsarbete och effektivisering

Om Husqvarna

Husqvarna Group är ett internationellt bolag med en anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för både privat och offentlig sektor, och pionjärer inom smarta trädgårdslösningar, där Automower är ett välkänt exempel. Husqvarna präglas av innovation, hållbarhet och en inkluderande företagskultur där varje medarbetares utveckling står i fokus.Du erbjuds en dynamisk roll i en internationell miljö där du får möjlighet att påverka och bidra till långsiktig utveckling. Här får du vara med och skapa struktur, stötta medarbetare och driva arbetet framåt i ett viktigt program.

Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har som mål att göra skillnad i människors liv genom att matcha rätt person med rätt roll. Vi är specialister på att rekrytera tekniska talanger och finns på åtta orter i Sverige. För den här tjänsten kommer du att arbeta som konsult via Framtiden för att på sikt ha möjlighet att gå över i anställning direkt på Husqvarna.

Anställningsvillkor
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Huskvarna

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52803_JOB".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
561 31  HUSKVARNA

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Clara Albinsson
clara.a@framtiden.com

Jobbnummer
9975694

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