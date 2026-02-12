Programcontroller Till Maxima, Va Syd
2026-02-12
Vill du jobba som programcontroller i en modern och målinriktad organisation med tydligt utvecklingsfokus? Då ska du läsa vidare om den spännande rollen inom MAXIMA hos oss på VA SYD!Din kommande roll
VA SYD genomför en av södra Sveriges största satsningar på infrastruktur i vår tid - MAXIMA, ett avloppsreningssystem för flera kommuner.
MAXIMA omfattar ett nytt och robust Sjölunda avloppsreningsverk med nya utloppsledningar i Öresund, en stor pumpstation, en avloppstunnel under Malmö, en avloppstunnel från Källby till Sjölunda och överföringsledningar för att ansluta flera kommuner. Det nya systemet är en förutsättning för att möta befolkningstillväxt, klimatförändringar och miljökrav. https://maxima.vasyd.se/
Som programcontroller är du programmets seniora projektcontroller med arbetsuppgifter som innefattar att:
- leda och operativt arbeta med att genomföra, utbilda, bistå och stötta projekt och funktioner gällande kostnadsstyrning, rapportering och riskhantering av ekonomiska risker inom ramen för programmets mål. Styrning sker enligt beslutad cost breakdown structure (CBS)
- sammanställa och följa upp programmets budget, prognos och upparbetade kostnader i samverkan med programledning, projekt och funktioner
- bistå projekten och funktionerna vid rapportering
- bistå VA SYDs övriga organisation med uppgifter, rapportering och ekonomiska revisioner
- ansvara för rapportering till VA SYDs ekonomiavdelning samt att projektinformationen i Antura hålls uppdaterad
- sammanställa programmets månadsrapporter
- vara delaktig i arbetet med att utveckla gränssnittet i Power BI
I rollen som programcontroller blir du även funktionsansvarig Ekonomi för MAXIMA, som bland annat innebär att planera, leda, styra, utveckla och samordna funktionen Ekonomis arbete, tex interna möten samt ha nära samarbete med övriga funktionsansvariga, projektledare och programledningen.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet som säkrar samhällsviktig infrastruktur och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du är förtroendeingivande och trivs i samarbete med många olika kontaktytor. Du har förmåga att påverka och leda andra samt ett affärsmässigt fokus. Vidare är du trygg i att navigera i en föränderlig miljö och flexibel inför förändrade behov och förutsättningar. Du är en tydlig kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Dina erfarenheter
Du som söker har:
- civilekonomutbildning, gärna med inriktning ekonomistyrning, eller motsvarande kunskap förvärvad genom erfarenhet
- minst 10 års arbetslivserfarenhet som controller
- minst 5 års erfarenhet från stora program eller projekt, gärna inom byggbranschen och från samverkansentreprenader
- mycket god vana att beskriva processer och ta fram olika styrdokument
- erfarenhet av arbetsledning
- mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet med tyngdpunkt på Excel och funktionen PowerPivot
- goda kunskaper i Power BI
- arbetat i projekthanteringssystem som t.ex. Primavera och Antura.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
