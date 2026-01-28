Programadministratör
Vi söker nu en erfaren projektadministratör till ett längre och samhällsviktigt konsultuppdrag hos kund. Uppdraget passar dig som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor, är strukturerad och ansvarstagande samt har förmåga att skapa ordning och effektivitet i komplexa projektmiljöer.
Detta är ett konsultuppdrag hos kund, där vi söker konsulter som vill bidra med sin kompetens och bli en viktig del av projektorganisationen.
Din roll
Som projektadministratör är du spindeln i nätet och ett centralt administrativt stöd till projektledare och projektmedlemmar. Du arbetar nära både interna och externa parter och bidrar till att säkerställa att administrativa processer, dokumentation och dagliga flöden fungerar effektivt och enligt fastställda riktlinjer.
Rollen kräver god samarbetsförmåga, hög servicekänsla och förmåga att hantera många parallella uppgifter i ett stundtals högt tempo.
Ditt ansvar
I uppdraget ingår bland annat att:
Vara ett administrativt stöd till projektledare och projektmedlemmar
Bistå i administration kring konsulter via konsultförmedlare
Ansvara för kontorsadministration på projektkontor, inklusive materialinköp, passerkort, nycklar och kontakt med leverantörer
Hantera dokument- och ärendehantering inklusive diarieföring, arkivering och struktur i dokumenthanteringssystem
Ansvara för mötesadministration: kallelser, dagordningar, protokoll och minnesanteckningar med hög kvalitet i språk och format
Vara ansvarig för programmets avtalslogg
Hantera leverantörsfakturor i ekonomihanteringssystem
Administrera IT-beställningar, licenser, behörigheter, distributionslistor och gruppbrevlådor
Genomföra on- och offboarding av projektmedlemmar (inklusive beställningar och behörigheter)
Bistå vid resebokningar och tillhörande administrativa processer
Hantera post- och signeringsärenden samt säkerställa korrekt och snabb leverans av dokument
Ytterligare administrativa uppgifter kan tillkomma. Allt arbete ska utföras enligt kundens fastställda mallar, format och riktlinjer.
Kvalifikationer (obligatoriska krav)
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla följande krav:
Minst gymnasial examen
4-6 års arbetslivserfarenhet som projekt- eller programadministratör
4-6 års erfarenhet av arbete i Microsoft Office-paketet samt god generell datorvana
Minst 4 års erfarenhet av arbete i ekonomisystem, exempelvis leverantörsreskontra och fakturahantering
God förmåga att prioritera, arbeta strukturerat och hantera flera parallella arbetsuppgifter
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från minst tre uppdrag som administratör inom offentlig verksamhet
Minst 1 års erfarenhet av dokumentsamordning och arbete i dokumenthanteringssystem inom projekt eller program i offentlig förvaltning
Minst 4 års erfarenhet av leverantörsfakturahantering
Minst 3 års erfarenhet av kontorsansvar
Placering
Uppdraget möjliggör en kombination av arbete på distans och arbete på plats i Stockholmsområdet. Närvaro på projektkontor sker enligt verksamhetens behov och efter överenskommelse med beställaren.
Tidplan och omfattning
Start: 23 februari 2026
Slut: 15 februari 2027
Förlängningsoption: 1 + 1 + 1 år
Omfattning: 100 % (40 timmar per vecka)
Låter detta som ett uppdrag för dig?
Vill du arbeta i en central roll där din struktur, noggrannhet och samarbetsförmåga verkligen gör skillnad i ett samhällsviktigt projekt? Då ser vi fram emot din ansökan och att få lära känna dig som konsult!
