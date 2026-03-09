Program & Funding manager sökes till Barncancerfonden
Barncancerfonden består av sex regionala föreningar och ett riksförbund. Tillsammans arbetar vi med att stödja drabbade, finansiera barncancerforskning, sprida kunskap om drabbades situation och bidra till en positiv utveckling inom alla områden som rör barncancer. Sedan 1982 haft vi haft en tydlig uppgift - att bekämpa barncancer med målet att varje drabbat barn ska överleva och leva ett gott liv. Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket garanterar att pengarna går till rätt ändamål.
Att jobba som program & funding manager hos oss är en chans att vara med och bidra där det gör skillnad!
Barncancerfonden har en mycket stark och etablerad förmåga inom insamling och partnerskap. Nu tar vi ytterligare ett steg för att stärka fondens finansiella bredd och långsiktiga hållbarhet. För att möta det växande behovet av fler intäktskällor söker vi en Program & funding manager. Du kommer att söka finansiering och utveckla samarbeten med stiftelser, fonder, myndigheter och andra organisationer samt ansvara för rapportering, vilket stärker både vårt stöd till drabbade och vår satsning på forskning. Fokus är att matcha intäkter mot befintliga interna behov samt utvecklingsinitiativ.
Som Program & funding manager kommer du vara en nyckelperson i att bredda Barncancerfondens intäkter och arbeta nära både verksamheten och strategiska funktioner inom organisationen. Du arbetar nära hubben, företagsinsamling, ekonomi och andra nyckelfunktioner inom organisationen. Du rapporterar till Verksamhetschef. Rollen kräver att du är strukturerad, lösningsfokuserad och har en mycket god kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt.
Dina uppgifter
Identifiera och analysera potentiella finansieringsmöjligheter från stiftelser, fonder, myndigheter och andra bidragsgivare.
Samordna och skriva ansökningar om projektmedel och bidrag, inklusive budget och målbeskrivningar.
Säkerställa att ansökningar och projekt följer finansiärernas riktlinjer och regelverk.
Följa upp och rapportera projektens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat till finansiärer och ledning.
Bygga och underhålla relationer med finansiärer och partners.
Hålla dig uppdaterad om förändringar i finansieringslandskapet och relevanta regelverk.
Identifiera, formulera och paketera interna behov/projekt och skapa skräddarsydda ansatser mot respektive finansiär
Utveckla och underhålla en databas över ansökningar, pågående projekt och rapporteringskrav.
Samordna interna resurser och samarbeta med projektledare, ekonomer och andra nyckelpersoner i organisationen.
Utveckla och förbättra interna processer för bidragsansökningar och projektuppföljning.
Ge stöd och utbildning till kollegor kring ansökningsprocesser och rapporter.
Akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, projektledning eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av att skriva och driva ansökningar för projektmedel/bidrag.
Erfarenhet av arbete med stiftelser, fonder, myndigheter, forskningsfinansiärer eller innovationssystem.
Meriterande är erfarenhet av finansiering inom forskning/innovation eller arbete i offentlig sektor, industri eller ideell verksamhet.
Egenskaper som gör att du kommer lyckas i rollen:
Mycket god kommunikativ förmåga, skriftligt och muntligt.
Strukturerad och analytisk med förmåga att se samband mellan behov, mål och finansiella möjligheter.
Lösningsfokuserad, självgående och trygg i att driva processer från start till mål.
Relationsbyggande och samarbetsorienterad med hög servicekänsla.
Noggrann, ansvarstagande och van att arbeta med deadlines.
Delar Barncancerfondens värderingar och strävar efter effektiva, tydliga och inkluderande arbetssätt.
Vi erbjuder
Barncancerfonden är en arbetsplats med cirka 90 engagerade medarbetare som varje dag strävar efter att göra skillnad. Vi erbjuder en kreativ och ambitiös miljö där du har chansen att påverka Barncancerfondens utveckling och framtid. Vi sitter i nya, moderna lokaler och har en attraktiv arbetsmiljö. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och vi har kollektivavtal via Fremia med bland annat tjänstepension och försäkringar.
På Barncancerfonden ska vi göra allt som står i vår makt för att vår verksamhet ska vara trygg och säker för våra barn. En bakgrundskontroll när du söker jobb sker därför alltid i slutet av en rekrytering hos Barncancerfonden, som ett sista steg innan du får ett jobberbjudande.
Vi erbjuder en arbetsplats präglad av engagemang, framtidstro och gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad för drabbade barn och deras närstående, på kort och lång sikt. På vill vi vara en arbetsplats präglad av en mångfald som speglar det samhälle vi är en del av.
Tjänsten: Fri visstid 24 månader på 100%. Tillträde så snart som möjligt.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande/efter sista ansökningsdatum. Om du vill ha mer information, kontakta Emma Tonnes emma.tonnes@barncancerfonden.se
Facklig representant
Elin Bernhard, elin.bernhard@barncancerfonden.se Så ansöker du
