Program Manager - Strategiskt inköp inom gasturbiner
2026-02-13
Vi söker nu en senior Program Manager till ett spännande uppdrag inom strategiskt inköp och Commodity Management. Rollen är placerad i en verksamhet som arbetar med medelstora gasturbiner och står inför en tydlig tillväxtfas. Här får du en central roll i att leda, samordna och driva aktiviteter kopplade till uppskalning av kapacitet i leverantörsbasen.
Commodity Management ansvarar för att säkerställa rätt kapacitet hos leverantörer inom respektive materialområde. Som Program Manager blir du navet i arbetet med att hålla samman tillväxtplanen och säkerställa att aktiviteter drivs enligt plan.
I rollen arbetar du nära våra Commodity Managers och rapporterar direkt till chefen för Commodity Management.
Dina ansvarsområdenLeda och samordna aktiviteter kopplade till planen för volymtillväxt.
Driva och facilitera styrgruppsmöten.
Vid behov utveckla struktur och arbetssätt för hantering av tillväxtplanen inom inköp.
Ansvara för rapportering både på detaljnivå och managementnivå.
Genomföra analyser och sammanställa beslutsunderlag.
Säkerställa att planen följs inom respektive materialområde.
Din profilFlerårig erfarenhet av projektledning, gärna i en ledande eller chefsroll.
Stark samarbetsförmåga och tydligt resultatfokus.
God vana att ta fram presentationsmaterial för managementnivå.
Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
Akademisk utbildning som civilingenjör eller civilekonom.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
